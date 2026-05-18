Ok dell’esecutivo calabrese a misure su rischio del territorio, sostegno allo studio con aumento della soglia Isee, aiuti agli studenti e programmi per occupazione e innovazione ambientale

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto e del vicepresidente e assessore ai Lavori Pubblici e Difesa del suolo Filippo Mancuso, ha preso atto e condiviso il Piano preliminare speditivo della compensazione dei sedimenti per i bacini idrografici della Calabria, redatto dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio regionale con il ciclone Harry.

Il Piano rappresenta uno strumento tecnico-operativo strategico per la programmazione degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico ed erosivo, attraverso la gestione del materiale depositato nei corsi d’acqua e il suo riutilizzo per il ripascimento delle spiagge e il contrasto all’erosione costiera.

Il documento, infatti, individua le aree maggiormente interessate dai fenomeni alluvionali e costieri, definendo indirizzi e misure per il riequilibrio morfologico ed ambientale dei corsi d’acqua e la tutela del territorio.

Deliberati, poi, due importanti provvedimenti dell’assessore all’Istruzione, Eulalia Micheli.

Con una delibera si interviene in materia di diritto allo studio, con particolare riferimento alla concessione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie.

Il provvedimento prende atto dell’evoluzione delle condizioni economiche e sociali delle famiglie calabresi, attestata dai dati Istat più recenti, che mostrano un significativo incremento del reddito medio e del costo della vita.

Si evidenzia, inoltre che, negli anni precedenti, si sono registrate economie di spesa dovute anche alla limitata platea di beneficiari individuata dall’attuale soglia Isee pari a 10.632,94 euro.

Alla luce di tali elementi è stato anche necessario aggiornare il limite Isee per l’accesso al beneficio, al fine di ampliare il numero delle famiglie ammesse al contributo e garantire una più efficace attuazione del diritto allo studio previsto dalla normativa nazionale e regionale.

Pertanto, viene approvato l’innalzamento della soglia Isee a 14.365,00 euro, calcolato sulla base dell’aumento del reddito medio delle famiglie calabresi registrato dal 2005 ad oggi.

Restano invariati gli altri requisiti di accesso, in particolare l’iscrizione e la frequenza scolastica degli studenti presso istituti secondari presenti sul territorio comunale, indipendentemente dalla residenza.

Con un altro atto sono stati definiti, per l’anno scolastico 2025-2026, i criteri e le modalità di accesso al voucher “Io Studio”, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso il Fondo unico per il welfare dello studente.

Alla Regione Calabria sono destinati 1.278.185,32 euro per l’erogazione di borse di studio agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati.

Potranno accedere al beneficio gli studenti con Isee pari o inferiore a 9 mila euro, soglia individuata in relazione allo stanziamento ministeriale assegnato alla Regione Calabria.

L’importo del voucher “Io Studio” è fissato in 150 euro, con possibile integrazione fino a 500 euro tramite il contributo regionale “Caro Scuola”.

Varato anche un importante provvedimento economico proposto dall’assessore al Bilancio, Marcello Minenna.

È stata approvata una variazione di bilancio per 499.770,12 euro, assegnata dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per il progetto “FIRST” (Fighting fires with mathematical simulations and satellite technology), in collaborazione con INGV, Università della Calabria e Università di Palermo.

L’iniziativa punta a rafforzare la prevenzione degli incendi boschivi tramite dati satellitari, droni e modelli matematici.

L’esecutivo regionale ha inoltre deliberato lo schema di Protocollo d’intesa tra i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) e i Centri per l’impiego regionali, per rafforzare le politiche attive del lavoro e l’inclusione sociale.

La Giunta, infine, su indicazione dell’assessore all’Ambiente, Antonio Montuoro, ha nominato Giovanni Ioele commissario straordinario del Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto.