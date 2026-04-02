La Consigliera regionale della Calabria e Capogruppo del Movimento 5 Stelle, Elisa Scutellà, ha fatto il punto sullo stato dei lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Sibari–Crotone. Secondo le informazioni acquisite attraverso recenti interlocuzioni istituzionali, il completamento dell’opera è previsto non prima del 2027.

«Abbiamo appurato che per vedere conclusa un’infrastruttura fondamentale come la Sibari–Crotone bisognerà attendere ancora a lungo. Parliamo di tempi che non sono compatibili con le esigenze di un territorio che da anni attende collegamenti ferroviari moderni ed efficienti», ha dichiarato Scutellà.

La Capogruppo del M5S ha sottolineato come i ritardi rischino di penalizzare ulteriormente l’area ionica calabrese, «che continua a scontare un grave ritardo infrastrutturale rispetto ad altre zone del Paese».

«La Calabria non può più permettersi rinvii o rallentamenti su opere strategiche. È necessario imprimere un’accelerazione concreta e garantire un cronoprogramma chiaro e rispettato, perché i cittadini hanno diritto a servizi adeguati e a prospettive di sviluppo reali», ha aggiunto Scutellà, assicurando che seguirà con attenzione l’evoluzione dei lavori per «arrivare quanto prima alla piena operatività della linea».