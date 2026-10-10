Maggio 2027 potrebbe diventare il mese in cui l’Italia sarà chiamata a ridisegnare contemporaneamente gli equilibri del Parlamento e quelli di alcune delle sue città più importanti, concentrando in un’unica tornata elettorale le politiche anticipate e le amministrative di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Palermo. L’ipotesi dell’election day, che da settimane attraversa il dibattito politico, acquista una consistenza diversa dopo l’approvazione definitiva della nuova legge elettorale, arrivata oggi alla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La possibilità di accorciare la legislatura di qualche mese non rappresenta ancora una decisione assunta, ma costituisce ormai uno degli scenari intorno ai quali si sviluppa il confronto tra le forze politiche, mentre la scadenza naturale resta fissata all’autunno del prossimo anno.

La questione, tuttavia, non riguarda soltanto la data delle elezioni. Il vero interrogativo è quale maggioranza parlamentare potrebbe emergere da un voto celebrato con un sistema proporzionale che assegna il premio soltanto a chi raggiunge il 42% dei consensi, lasciando aperta la possibilità che nessuna delle coalizioni riesca a superare quella soglia. Uno scenario di sostanziale equilibrio tra centrodestra e campo largo, con entrambi gli schieramenti al di sotto del 40%, trasformerebbe una riforma concepita per favorire la governabilità in un meccanismo senza premio, affidando ai rapporti di forza usciti dalle urne e alle successive trattative parlamentari la costruzione di un esecutivo.

Maggio 2027, l’ipotesi prende corpo dopo il voto sulla riforma

Il primo riferimento esplicito alla possibilità di anticipare le elezioni politiche è arrivato il 5 ottobre da Lucio Malan, presidente del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, intervenuto alla trasmissione Un Giorno da Pecora di Rai Radio1. Il parlamentare ha osservato che «potrebbe esserci l’esigenza di votare a maggio e potrebbe avere un senso votare insieme alle Comunali», richiamando le difficoltà organizzative di un appuntamento autunnale, coincidente con la preparazione della legge di Bilancio.

La successiva precisazione dello stesso Malan, secondo il quale la legislatura dovrebbe proseguire fino alla sua scadenza naturale, ferme restando le prerogative del presidente della Repubblica, non ha chiuso la discussione. Nel centrodestra le posizioni restano differenti: Antonio Tajani, vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, ha espresso la preferenza per il completamento della legislatura, mentre anche nella Lega, guidata dall’altro vicepremier Matteo Salvini, prevale pubblicamente la stessa linea. Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha invece formalizzato una scelta sul calendario, lasciando aperta un’ipotesi che richiederebbe comunque la valutazione del capo dello Stato.

Sul tavolo delle ricostruzioni giornalistiche sono finite anche alcune possibili domeniche elettorali. Una prima ipotesi ha riguardato il 18 aprile, mentre le date del 23 e del 30 maggio 2027 risultano compatibili con la finestra delle amministrative e con l’esigenza di svolgere gli eventuali ballottaggi entro metà giugno. Nessuna di queste scadenze è stata ufficializzata e il calendario definitivo dipenderà dagli sviluppi politici e istituzionali dei prossimi mesi.

Da Milano a Roma, le grandi città diventano il secondo campo di battaglia

Il possibile accorpamento delle consultazioni nazionali e locali assumerebbe una dimensione particolarmente rilevante per il numero e il peso delle amministrazioni coinvolte. Secondo le stime degli enti locali riportate dall’Ansa, circa duemila Comuni saranno chiamati a rinnovare sindaci e Consigli comunali nella primavera del 2027, con quasi quaranta capoluoghi interessati. Una parte delle amministrazioni arriva alla scadenza ordinaria del mandato, mentre altre torneranno alle urne dopo il rinvio autunnale delle elezioni del 2021, disposto durante l’emergenza pandemica.

A Milano, capitale economica e finanziaria del Paese, si aprirà la successione a Giuseppe Sala, sindaco al termine del secondo mandato, con il centrosinistra chiamato a individuare una nuova candidatura e il centrodestra impegnato a definire una proposta capace di competere per Palazzo Marino. L’eventuale contemporaneità con le politiche renderebbe la competizione cittadina ancora più esposta alle dinamiche nazionali, senza cancellare il peso delle questioni locali, dalla casa ai trasporti, dalla sicurezza allo sviluppo urbano.

A Roma, invece, il sindaco Roberto Gualtieri, esponente del Partito democratico, si confronterà con il giudizio degli elettori sul primo mandato alla guida della Capitale, mentre il centrodestra dovrà individuare un candidato e costruire una coalizione per la sfida del Campidoglio. La sovrapposizione con le elezioni per il rinnovo del Parlamento potrebbe trasformare la competizione romana in uno dei principali appuntamenti politici della primavera, anche per il valore simbolico che la guida della Capitale assume nel confronto tra maggioranza e opposizioni.

A Napoli sarà centrale il bilancio dell’amministrazione del sindaco Gaetano Manfredi, che ha già manifestato l’intenzione di ricandidarsi, mentre Torino e Bologna, guidate rispettivamente da Stefano Lo Russo e Matteo Lepore, offriranno ulteriori occasioni per misurare la capacità delle coalizioni di mantenere gli accordi costruiti sul piano locale. A Palermo, infine, il rinnovo dell’amministrazione guidata da Roberto Lagalla aprirà un’altra competizione politicamente significativa, nella quale gli equilibri siciliani del centrodestra e del centrosinistra avranno un peso specifico.

Il dato più interessante riguarda proprio la possibile differenza tra voto nazionale e voto amministrativo. Le coalizioni che si presenteranno unite per Palazzo Chigi potrebbero infatti adottare formule differenti nelle città, dove liste civiche, candidature personali e alleanze territoriali seguono spesso dinamiche autonome. Un election day non produrrebbe necessariamente risultati omogenei, ma potrebbe contribuire ad aumentare l’attenzione politica e la partecipazione al voto, con effetti che restano impossibili da determinare in anticipo.

Centrodestra e campo largo sotto il 40%: lo scenario del pareggio

La nuova legge elettorale introduce un sistema proporzionale accompagnato da un premio di 70 deputati e 35 senatori destinato alla lista o coalizione che ottenga il maggior numero di voti in entrambe le Camere e raggiunga almeno il 42% dei consensi in ciascuna. In assenza di queste condizioni, la distribuzione dei seggi avviene attraverso il sistema proporzionale, senza alcun premio aggiuntivo.

Immaginare un risultato nel quale il centrodestra si attesti, per esempio, al 39% e una coalizione di centrosinistra al 38%, lasciando il restante 23% ad altre formazioni, significa costruire uno scenario puramente ipotetico, non una proiezione dei sondaggi, ma utile per comprendere gli effetti della riforma. Nessuna delle due coalizioni raggiungerebbe la soglia richiesta e il premio non verrebbe attribuito, con una distribuzione dei seggi che dipenderebbe dai voti effettivamente ottenuti dalle singole liste, dalle soglie di sbarramento e dal riparto previsto dalla legge.

Il problema politico nascerebbe nel momento in cui nessuno dei due schieramenti riuscisse a trasformare il proprio risultato in una maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. Una simile eventualità non sarebbe una conseguenza automatica del mancato raggiungimento del 42%, perché il rapporto tra voti e seggi dipenderebbe anche dal peso delle forze minori, ma aprirebbe una fase di negoziati difficilmente risolvibile attraverso la semplice rivendicazione della vittoria elettorale.

La frammentazione potrebbe assumere un ruolo determinante soprattutto nel centrodestra, dove la presenza di Roberto Vannacci, fondatore e leader di Futuro Nazionale, pone interrogativi sulla distribuzione del voto nell’area conservatrice e sui rapporti tra le diverse componenti politiche. Altrettanto complessa resta la costruzione dell’alternativa progressista, con Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, e Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, impegnati nel confronto sulla leadership e sulle modalità di selezione del candidato alla presidenza del Consiglio.

La legge impone alle forze politiche di indicare preventivamente la persona che intendono proporre al presidente della Repubblica per Palazzo Chigi, ma questa scelta non modifica le prerogative costituzionali del capo dello Stato. Di conseguenza, un risultato senza maggioranza precostituita non renderebbe automaticamente determinante il nome indicato durante la campagna elettorale.

Dopo il voto, il Quirinale potrebbe diventare decisivo

Il punto più delicato di uno scenario senza vincitori parlamentari definiti riguarderebbe proprio la formazione del governo. Qualora le elezioni producessero due schieramenti vicini nei consensi ma entrambi privi dei numeri necessari per ottenere la fiducia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarebbe chiamato a verificare l’esistenza di una maggioranza attraverso le consultazioni con le forze politiche, secondo le procedure previste dalla Costituzione.

Le possibilità dipenderebbero dalla composizione effettiva del Parlamento: accordi tra partiti appartenenti a coalizioni differenti, maggioranze costruite dopo il voto oppure formule politiche più ampie potrebbero diventare oggetto di confronto, senza che nessuna di queste soluzioni possa oggi essere considerata inevitabile. La disponibilità dei gruppi parlamentari a sostenere un eventuale esecutivo costituirebbe l’elemento decisivo, insieme alla necessità di ottenere la fiducia sia alla Camera sia al Senato.

Un risultato sostanzialmente equilibrato potrebbe inoltre modificare il rapporto tra i partiti maggiori e le formazioni intermedie, che acquisterebbero un peso negoziale direttamente collegato al numero dei parlamentari eletti. Le soglie di accesso del 3% per le liste e del 10% per le coalizioni rappresenterebbero dunque un passaggio fondamentale nella distribuzione della rappresentanza, soprattutto in presenza di schieramenti maggiori separati da pochi punti percentuali.

La doppia incognita di Meloni: quando votare e con quale maggioranza governare

Per Giorgia Meloni l’approvazione della legge elettorale conclude una fase parlamentare particolarmente impegnativa, ma apre contemporaneamente due questioni destinate ad accompagnare l’ultimo tratto della legislatura. La prima riguarda la convenienza politica e istituzionale di un voto anticipato, tenendo conto della posizione degli alleati e della necessità di assicurare un percorso coerente alla conclusione del mandato; la seconda investe la capacità del centrodestra di presentarsi alle elezioni con una coalizione in grado di raggiungere le condizioni necessarie per ottenere il premio.

Dall’altra parte, il campo largo dovrà affrontare il problema della leadership e della costruzione di un programma condiviso, perché la nuova legge rende centrale l’indicazione preventiva del candidato premier e attribuisce un peso significativo alla coesione delle alleanze. Le amministrative nelle grandi città potrebbero accelerare questi processi, favorire accordi territoriali oppure rendere più evidenti divergenze che sul piano nazionale restano ancora irrisolte.

Maggio 2027 resta dunque una possibilità concreta, ma non una scadenza già stabilita. La coincidenza con le Comunali potrebbe trasformare la primavera in una lunga campagna elettorale nazionale, accompagnata dalle sfide per il governo delle principali città italiane. Il vero interrogativo, tuttavia, non si esaurisce nella scelta della domenica in cui aprire i seggi: se dalle urne uscisse un Parlamento senza maggioranza, il sistema elettorale appena approvato non basterebbe a indicare chi dovrà governare il Paese, consegnando ai partiti e al Quirinale il compito di individuare una soluzione politica.