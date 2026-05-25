Secondo indiscrezioni potrebbero esserci delle cause di impedimento all’elezione del candidato risultante vittorioso: possibile l’annullamento della tornata elettorale
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Interrotta la proclamazione del sindaco Massimo Nucera a Condofuri. Secondo quanto appreso da alcune indiscrezioni, nel corso della cerimonia di proclamazione degli eletti presso il municipio di Condofuri centro, l’adunanza sarebbe stata raggiunta da una comunicazione che avrebbe sospeso le operazioni in corso.
Da quanto si apprende, da ormai circa due ore, sono in corso delle verifiche a porte chiuse presso il Municipio che, secondo quanto appreso, sarebbe presidiato dalle Forze dell’Ordine, per acclarare un eventuale impedimento all’elezione del candidato risultante vittorioso, ossia Massimo Nucera alla guida di “Vivi Condofuri”.
Se tali indiscrezioni dovessero trovare riscontro, le elezioni potrebbero risultare addirittura nulle e Condofuri tornare al commissariamento ordinario fino alla prossima tornata amministrativa della primavera 2027.
Si attendono ulteriori aggiornamenti.