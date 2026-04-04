La coalizione riunisce Pd, M5s, Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Rifondazione comunista e +Europa. Tra i punti focali il diritto alla salute e la sicurezza ambientale

L'avvocato Giuseppe Trocino è ufficialmente il candidato sindaco di Crotone per l'Alleanza progressista. La notizia della candidatura chiude le fibrillazioni delle ultime ore. Solo nella giornata di ieri, infatti, dopo un primo annuncio della coalizione, Trocino aveva pronunciato un "no definitivo", sostenendo che mancassero le condizioni necessarie per portare avanti l'intesa.



Questo pomeriggio, invece, l'annuncio ufficiale dell'accordo raggiunto. Il patto unisce il nome di Trocino a un'ampia coalizione di centrosinistra formata da Pd, M5s, Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Rifondazione comunista e +Europa. Giuseppe Trocino, esponente di movimenti civici e volto noto in città, è un avvocato ed ex presidente dell'Ordine degli avvocati di Crotone, conosciuto per il suo radicato impegno civico a favore dell'ambiente, della salute pubblica e della tutela degli animali, essendo anche presidente della locale sezione dell'Ente nazionale protezione animali.



La ricomposizione della frattura politica di ieri è stata formalizzata in una nota congiunta che smentisce le voci di instabilità, definendo l'accordo raggiunto: «Non un'intesa elettorale di circostanza, ma un patto di responsabilità costruito su basi chiare e condivise per il futuro di Crotone». Nel documento le forze dell'Alleanza e il neo-candidato spiegano il superamento dello stallo delle scorse ore: «Le forze della coalizione progressista e Giuseppe Trocino annunciano di aver raggiunto una sintesi programmatica piena, al termine di un confronto serio e approfondito che ha portato a chiarire e superare le criticità emerse nei giorni scorsi. Un passaggio necessario, che ha consentito di trasformare una proposta politica iniziale in un impegno concreto e vincolante verso i cittadini, fondato su contenuti, metodo e responsabilità come argine al malaffare nella città».



L'intesa è sul programma per «trasformare Crotone nella capitale della rigenerazione». Tra i punti focali il diritto alla salute e la sicurezza ambientale; la sovranità sulle risorse come le royalties del metano per «la rete idrica e per abbattere la pressione fiscale sui cittadini»; l'efficienza amministrativa con la riqualificazione delle periferie; l'impegno «concreto per creare opportunità reali di lavoro, formazione e crescita, affinché i giovani non siano più costretti a lasciare Crotone».



«La coalizione e Giuseppe Trocino intendono dimostrare che l'unità non è il risultato di compromessi al ribasso, ma la conseguenza di un confronto che ha portato a una piena condivisione di obiettivi, metodo e visione. Un impegno chiaro: mettere al centro la salute, l'ambiente e il futuro della città», si legge nella nota. La conferenza stampa di presentazione ufficiale della coalizione progressista e del candidato a sindaco è fissata per l’8 aprile.