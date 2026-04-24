L’assessore uscente è il cavallo su cui ha puntato il centrodestra ed ha messo insieme dieci liste con cui proverà a dare seguito ai cinque anni di governo di Rosaria Succurro
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Marco Ambrogio alza il sipario sulle sue dieci liste in vista delle elezioni comunali di San Giovanni in Fiore preveiste per il 24-25 maggio. L’obiettivo dell’assessore uscente è vincere al primo turno così da garantire al Municipio continuità con i cinque anni di governo di sua moglie, Rosaria Succurro eletta ad ottobre in Regione. Per evitare il ballottaggio ha a sua disposizione 160 candidati ai quali ha chiesto il massimo in questa campagna elettorale che si annuncia infuocata
Candidato a sindaco: Marco Ambrogio
Lista “Ambrogio Sindaco”
- Francesco Fragale
- Lucia Nigro
- Francesco Lico
- Francesca Benincasa
- Giuliana Dipierro
- Luigi Guarascio
- Serafina Tallarico
- Loredana Scarcelli
- Giuseppina De Santo
- Maria Ferrise
- Domenico Spadafora
- Giuseppe Olivito Spadafora
- Rosa Ambrosio
- Piersaverio Greco
- Rosa Mazza
- Luigi Bibiani
Lista “San Giovanni Capitale”
- Luigi Foglia
- Lidia Andrieri
- Mario Cardamone
- Caterina (detta Catia) De Marco
- Saveria Abbruzzino
- Graziella Bibiani
- Anna Alessio
- Filomena Puleio
- Giovanna Francesca Crogliano
- Rossella Amelio
- Salvatore Antonio Secreti
- Saida Nadif
- Biagio Gallo
- Paolo Ventrici
- Salvatore Fittante
Lista “per Rosaria”
- Claudia Loria
- Giuseppe detto Pino Marra
- Andrea Sellaro
- Francesca Oliverio
- Antonio Talerico
- Francesco Granato
- Guendalina Marasco
- Fiorella Cirò
- Anna Marano
- Bernardo Antonio Oliverio
- Giovanni Costante
- Aldo Pupo
- Maria Valente
- Antonietta Secreti
- Giuseppe Cerminara
- Enzo Iaquinta
Lista “Forza Italia”
- Marco Gentile
- Angela Angotti
- Stefania Barberio
- Giovanni Guarascio
- Maria Antonia Iaconis
- Salvatore Iaquinta
- Sergio Lopez
- Simona Marazita
- Pasquale Martino
- Giusy Migliarese Caputi
- Paolo Mosca
- Pina Perri
- Martina Pisanelli
- Giuseppina Scalise
- Valentina Secreti
- Noemi Succurro
Lista “Noi Moderati”
- Andrea Ferrara
- Yvonne Belcastro
- Davide Belcastro
- Rosario Bitonti
- Mario Contorto
- Salvatore Cofone
- Giuseppe Costante
- Rosellina Costante
- Luisa Gatto
- Antonio Lopetrone
- Antonio Lucente
- Anna Mazzei
- Gianni Meluso
- Andrea Romano
- Caterina Emanuela Silletta
- Filomena Silletta
Lista “Impegno Civico”
- Giuseppe Simone Bitonti
- Veronica Barberio
- Emilio Colosimo
- Simona De Luca
- Caterina De Marco
- Teresa Donato
- Antonella Dori
- Rosa Fragale
- Antonella Mascaro
- Francesco Mazzei
- Maria Caterina Merandi
- Maria Teresa Nicoletti
- Francesco Oliverio
- Antonietta Sirianni
- Giacomo Spanò
- Antonio Veltri
Lista “Valore Florense”
- Antonio detto Antonello Martino
- Teresa Cannizzaro
- Pietro Spadafora
- Isabella Bruno
- Luana Mazzei
- Daniela Meluso
- Daniele Aiello
- Luigi detto Gino Lopez
- Valentina Stambene
- Pasquale Audia
- Francesco De Marco
- Caterina Bassi
- Manuela Guido
- Giuseppe Umberto Conte
- Rosa Bonasso
- Salvatore Passavanti
Lista “ContinuiAMO”
- Giovanni Fragale
- Giovanna Donato
- Monica Spadafora
- Vittoria Romano
- Valentina Alessio
- Giovanni Silvestri
- Rosalba Mannarino
- Paolo Granato
- Sonia Valentino
- Alessandra Moraca
- Serafino Caputo
- Mario Marra
- Francesca Curia
- Paolo Spina Iaconis
- Anita Greco
- Barbara Lopez
Lista “La Sila nel cuore”
- Giuseppe Rota
- Pietro Paolo Audia
- Rosanna Bitonti
- Mariafrancesca De Franco
- Federica De Luca
- Francesca Fraschini
- Katia Guarascio
- Elena Iaquinta
- Steven Ierardi
- Francesca Mazzei
- Alfredo Pio Perri
- Michele Perri detto Taccia
- Francesco Pignanelli
-
Teresa Maria Sellaro
-
Rosaria Talerico
-
Lara Gallo
Lista “Futura”
- Serafina Lepera
- Francesco Giovanni Marra
- Rosa Angela Guzzo
- Pietro Di Falco
- Saveria Serra
- Vincenzo Procopio
- Giuseppe Mele
- Salvatore Paletta
- Renato Lacava
- Antonella Panucci
- Giovambattista Costanzo
- Salvatore Spina
- Biagio Orlando
- Liberata Bennicasa
- Pietro Ferrarelli
- Rosa Loria