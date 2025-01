Migliaia di voti e tante reazioni per il nuovo sondaggio di LaC: ieri abbiamo lanciato una consultazione (molto) informale su chi dovrebbe essere, secondo i nostri lettori, il candidato scelto dal centrosinistra per sfidare Roberto Occhiuto alle prossime Regionali.

Pronti, via: appena partita la call virtuale i lettori si sono espressi e, al primo aggiornamento a 24 ore dal via, il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è scattato in testa. Per lui più del 25% delle preferenze. Sorpresa al secondo posto: a meno di 5 punti percentuali (con il 20,67%) c’è Jasmine Cristallo, ex Sardina e oggi membro della direzione nazionale del Partito democratico. Sul podio finisce anche Flavio Stasi: il sindaco di Corigliano Rossano raccoglie circa il 12% dei consensi.

Ai piedi del podio un’altra “candidatura” dai territori: è quella di Mariateresa Fragomeni, sindaca di Siderno che ha raccolto l’11,6% dei voti. Più staccati, e tutti sotto la doppia cifra, la parlamentare M5s Vittoria Baldino (8,91%), il segretario regionale dem e senatore Nicola Irto (7,53%) e l’europarlamentare del Movimento Cinquestelle Pasquale Tridico (6,36%). Chiudono la classifica il sindaco di Cosenza Franz Caruso (che raccoglie il 3,88% e in una lettera inviata al direttore di LaC Franco Laratta si è chiamato fuori dalla contesa) e l’ex parlamentare europea del M5s Laura Ferrara (3,61%).

Il sondaggio si concluderà venerdì 24 gennaio alle 19. Ogni utente potrà votare una volta al giorno ed esprimere al massimo tre preferenze. Continuate a votare.