Il governo «anche in previsione dell’emanazione di futuri provvedimenti normativi» riconosca «anche per il periodo dell’emergenza Covid-19 l’accesso agli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori che percepiscono l’assegno ordinario Fis».



Così i deputati di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, Maurizio D’ettore e Stefano Mugnai, in un’interrogazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.



«L’esclusione dei lavoratori iscritti al Fis dagli assegni per il nucleo familiare, dettata dalla circolare 47/2020 dell’Inps – viene specificato nell’atto parlamentare ispettivo -, ribadisce una interpretazione estremamente restrittiva della normativa vigente in tema di ammortizzatori sociali. Il numero di lavoratori che percepiscono l’assegno ordinario Fis è molto elevato nell’ambito di tutti coloro che usufruiscono degli strumenti di integrazione salariale. Allo stesso tempo la mancata possibilità di poter percepire gli assegni per il nucleo familiare incide in materia notevole sull’emolumento mensile che questi lavoratori potranno percepire».