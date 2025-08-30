Ferdinando Laghi, consigliere uscente del gruppo "De Magistris presidente", annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali con la lista "Tridico presidente", a sostegno del candidato del cempo largo Pasquale Tridico.

«Sanità e salute, tutela dell'ambiente e diritti dei più deboli. Di questo mi sono sempre occupato - afferma Laghi in un una dichiarazione - e su questi temi continuerò a spendermi, per una Calabria migliore. Con determinazione e senza sosta. Sono felice di avere questa possibilità per poter lavorare, come ho fatto nella legislatura appena terminata, nell'esclusivo interesse dei calabresi».

«Per Laghi, infatti - si afferma in un comunicato - è tanto ancora il lavoro da poter fare in Consiglio regionale dopo gli importanti risultati raggiunti nel corso di quest'ultima legislatura, che ha contato ben 28 proposte di legge presentate, molte delle quali approvate, mozioni ed interrogazioni».

«Ringrazio di cuore il presidente Tridico - dice ancora Laghi - per la fiducia dimostratami e quanti mi hanno supportato e continuano a farlo con l'affetto di sempre».