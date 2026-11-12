Chiarimenti sulle risorse del Pnrr destinate alle infrastrutture ferroviarie calabresi, sullo stato di avanzamento dei lavori e sui tempi di completamento degli interventi. Sono al centro di un'interrogazione presentata alla Giunta regionale da Filomena Greco, consigliera di Casa Riformista–Italia Viva, che richiama l'attenzione anche sulle interruzioni della circolazione lungo la linea ionica e sui disagi previsti sulla rete tirrenica.

«In Calabria abbiamo una ferrovia ionica che continua, da anni, a essere interrotta e nuovi disagi in arrivo sulla rete tirrenica. E mentre si moltiplicano gli annunci, ancora non sappiamo con chiarezza quante risorse del PNRR siano state destinate alle nostre ferrovie, quanto sia stato effettivamente speso e quando i cittadini potranno vedere risultati concreti», dichiara Greco.

La consigliera spiega quindi le ragioni dell'interrogazione, concentrandosi sulla quota di finanziamenti destinata alla Calabria e sulle successive modifiche alla programmazione.

«Abbiamo esaminato una sola componente del PNRR, quella destinata agli investimenti ferroviari, che dispone a livello nazionale di quasi 22 miliardi di euro. Dalla documentazione emergono diversi interventi finanziati in Calabria, ma non è ancora chiaro quale sia l'ammontare complessivo delle risorse PNRR effettivamente assegnate alla nostra regione, anche alla luce delle successive rimodulazioni. È proprio questo che abbiamo chiesto alla Giunta di chiarire, insieme allo stato della spesa e dei lavori. Perché se il PNRR doveva servire a ridurre i divari infrastrutturali tra Nord e Sud, dobbiamo sapere quante risorse siano realmente arrivate in Calabria e quali risultati abbiano prodotto».

Tra gli interventi richiamati figurano il potenziamento della linea Sibari–Catanzaro Lido–Melito e la bretella ferroviaria di Sibari. Secondo il monitoraggio OpenPNRR aggiornato a giugno 2026, per il primo progetto, finanziato con 116 milioni di euro, risultavano pagamenti inferiori all'8%. Per la bretella di Sibari, su un investimento complessivo di 72 milioni, i pagamenti registrati erano pari a circa il 2%.

«Proprio per questo vogliamo conoscere lo stato reale degli interventi. E il caso della bretella di Sibari è particolarmente significativo: dopo la gara del 2024 e la successiva revoca dell'aggiudicazione, proprio ieri, 11 novembre, RFI ha prorogato di quattro anni la validità della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Una proroga che necessita chiarimenti perché si sia arrivati a questo punto, quando inizieranno i lavori e quando l'infrastruttura sarà finalmente utilizzabile».

Un altro punto riguarda la circolazione ferroviaria sulla fascia ionica. Dopo la riapertura del 1° luglio, dal 13 settembre i collegamenti tra Sibari e Crotone sono nuovamente sospesi, con autobus sostitutivi attualmente previsti fino al 12 dicembre.

«I lavori sono necessari, nessuno lo mette in discussione. Ma è altrettanto necessario sapere quando finiranno e soprattutto quale servizio avremo dopo. Perché non possiamo continuare a considerare normale che interi territori debbano fare affidamento sugli autobus sostitutivi per mesi o sulla propria auto, senza avere un quadro chiaro dei tempi e dei risultati».

Le preoccupazioni riguardano anche la rete tirrenica, dove dal 13 dicembre è prevista la chiusura della tratta Paola–Castiglione Cosentino per gli interventi nella galleria Santomarco.

«Dal 13 dicembre è prevista anche la chiusura della Paola–Castiglione Cosentino per i lavori nella galleria Santomarco, proprio durante le festività natalizie. L'assessore Gallo ha dichiarato di aver cercato di modificare le date senza riuscirci. E allora mi chiedo: quale peso ha la Regione nelle decisioni che riguardano i collegamenti ferroviari calabresi? Quali iniziative vengono assunte nei confronti di RFI per limitare i disagi?».

Greco richiama inoltre l'attenzione sull'aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti, passato all'esame della IV Commissione, soffermandosi sui limiti infrastrutturali della ferrovia ionica.

«Sulla ferrovia ionica rimane il problema strutturale del binario unico. La programmazione contempla interventi di adeguamento della linea e degli impianti di incrocio, ma non emerge uno specifico programma di brevi raddoppi selettivi nei punti più critici. Vorremmo sapere se la Regione ha chiesto a RFI di verificare dove sia possibile realizzare tratti a doppio binario che consentano ai treni di incrociarsi senza doversi necessariamente fermare. Non sostengo che sia una soluzione semplice o realizzabile ovunque, ma credo che una Regione debba almeno valutare tutte le possibilità per ridurre le attese, migliorare la regolarità e aumentare la capacità della linea».

La consigliera conclude tornando alle richieste rivolte alla Giunta e alla necessità di conoscere gli effetti concreti degli investimenti ferroviari.

«Con la mia interrogazione ho chiesto alla Giunta di chiarire quante risorse siano state assegnate alla Calabria, quanto sia stato effettivamente speso, quali opere saranno completate, che cosa sia accaduto ai finanziamenti usciti dal PNRR. Il problema non è quanti milioni vengono annunciati, quanti cantieri vengono inaugurati o quanti nomi suggestivi vengono dati ai treni. Il problema è capire se, alla fine, i calabresi avranno ed in che tempi una rete ferroviaria capace di collegare davvero i loro territori. Il PNRR doveva rappresentare un'occasione straordinaria per superare un ritardo infrastrutturale che pesa da decenni sulla nostra regione. Non possiamo permetterci che diventi l'ennesima occasione perduta. La Calabria non ha bisogno di altri viaggi immaginari. Ha bisogno di treni che viaggino davvero, di collegamenti che funzionino e di una politica che risponda dei risultati, non soltanto degli annunci».