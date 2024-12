Trecentoventi nuove adesioni, tra sindaci e amministratori: è questo il numero che ha raggiunto Forza Italia Calabria e che è stato annunciato oggi, a Lamezia, nel corso dell'incontro a cui ha preso parte anche il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, assieme ovviamente ai vertici azzurri calabrese.

47 sindaci e 273 amministratori: «Un numero incredibile di adesioni – si legge in una nota – che va ad aggiungersi a quelle già annunciate il 2 maggio scorso sempre a Lamezia. Sono questi i numeri che testimoniano il crescente appeal del partito nazionale ed al contempo il potenziamento senza precedenti targato Forza Italia Calabria, in totale sintonia e continuità con il progetto di governo regionale, varato 3 anni fa dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

Sembra, dunque, prendere corpo a tutti gli effetti il motto "Più forte Forza Italia, più forte la Calabria" lanciato dal parlamentare Francesco Cannizzaro all'indomani del suo insediamento come segretario regionale, appena un anno fa».

«Dalla Calabria – conclude la nota -, ancora una volta, arriva un'ondata di consenso che dà forza al partito nazionale, pur mantenendo le sue radici profonde e ben piantate nella Regione. L'asse amministratori-regione-parlamento non è mai stato così saldo come oggi».