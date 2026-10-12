Il deputato calabrese interviene a conclusione della convention nazionale «L’ottimismo della volontà», svoltasi dal 9 all’11 ottobre a Milano. Tre giorni di confronto tra governo, Parlamento e mondo produttivo sulle prospettive economiche del Paese e sulle priorità dei prossimi mesi.

L’ultimo anno di legislatura, la necessità di dare seguito agli impegni assunti e la volontà di trasformare le proposte politiche in risultati concreti per cittadini, famiglie e imprese. Sono le priorità indicate da Andrea Gentile, deputato calabrese di Forza Italia e componente della Commissione Affari costituzionali della Camera, in occasione della convention nazionale «L’ottimismo della volontà», che si è conclusa domenica 11 ottobre a Milano dopo tre giornate di confronto dedicate alle prospettive economiche del Paese e alle scelte che accompagneranno l’azione di governo nei prossimi mesi.

Organizzata dai gruppi parlamentari azzurri di Camera e Senato, la manifestazione si è svolta dal 9 all’11 ottobre negli spazi degli East End Studios di via Mecenate, riunendo esponenti del governo, parlamentari, amministratori, economisti e rappresentanti del mondo produttivo attorno ai principali dossier dell’agenda nazionale, dalla crescita economica al lavoro, dalle infrastrutture all’energia, fino alle politiche per la natalità e alle riforme. Un appuntamento che il parlamentare calabrese ha richiamato per sottolineare la necessità di consolidare il percorso avviato dal partito e dare maggiore concretezza agli obiettivi programmatici.

«Con l’avvio dell’ultimo anno di legislatura si apre una fase importante, nella quale sarà fondamentale proseguire il lavoro portato avanti finora, dando ulteriore concretezza agli impegni assunti. Nei prossimi dodici mesi continueremo a lavorare affinché i valori e le proposte di Forza Italia possano tradursi in risultati tangibili per cittadini, famiglie, imprese e territori», ha dichiarato Gentile, individuando nella capacità di dare attuazione agli impegni politici il principale obiettivo della fase che si apre.

Dall’economia alle riforme, il confronto della convention milanese

La tre giorni ha alternato interventi istituzionali e momenti di approfondimento sui temi economici e sociali, con la partecipazione, tra gli altri, dei ministri Anna Maria Bernini, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Gilberto Pichetto Fratin e Paolo Zangrillo, oltre a rappresentanti delle imprese e del mondo accademico. Tra gli ospiti previsti dal programma anche l’economista Carlo Cottarelli, mentre la giornata conclusiva ha riservato spazio ai rappresentanti del Partito popolare europeo, tra cui la segretaria generale Dolors Montserrat e il presidente Manfred Weber, prima delle conclusioni affidate al segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

Un confronto che, nelle parole di Gentile, ha consentito a Forza Italia di ribadire il proprio contributo alla definizione delle politiche economiche e di indicare le priorità sulle quali concentrare l’iniziativa parlamentare e di governo. «Questi tre giorni hanno rappresentato un momento significativo per ribadire il ruolo determinante di Forza Italia nel dibattito sulle politiche economiche e sulle scelte necessarie per sostenere la crescita», ha sottolineato il deputato, richiamando il lavoro che attende il movimento nei prossimi mesi.

Il sostegno a Tajani e gli impegni dell’ultimo anno di legislatura

Nella parte conclusiva delle sue dichiarazioni, il parlamentare calabrese ha espresso un riconoscimento alla leadership di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, ministro degli Affari esteri e segretario nazionale di Forza Italia, indicando nella continuità dell’azione politica e nella capacità di tradurre le proposte del partito in iniziative di governo il percorso da seguire nella fase conclusiva della legislatura.

«Con Antonio Tajani guida autorevole del nostro movimento affronteremo le prossime sfide con spirito costruttivo, fiducia e la volontà di continuare a trasformare le idee in iniziative e risultati di governo. Ripartiamo da qui, con entusiasmo e responsabilità, consapevoli dell’importante lavoro che ancora ci attende», ha concluso Gentile, affidando alla concretezza dei risultati il messaggio con cui Forza Italia chiude la convention milanese e guarda ai prossimi appuntamenti parlamentari.