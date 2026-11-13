La scuola di formazione politica sarà aperta a tutti i giovani dai 18 ai 30 anni. Nico Lettieri: «Con l’onorevole Sergio Ferrari un progetto politico forte e radicato sul territorio»

Una nuova squadra dirigente, una scuola di formazione politica aperta ai giovani e un obiettivo preciso: rafforzare il radicamento di Forza Italia Giovani nella provincia di Crotone. L’assemblea provinciale del 12 novembre segna una nuova fase del percorso guidato dal coordinatore Nico Lettieri, fondata su organizzazione, competenze e partecipazione.

Francesco Greco, laureando in Giurisprudenza e coordinatore cittadino di Crucoli, assume l’incarico di vicecoordinatore provinciale; Giuseppe Malena, già presidente della Consulta, viene nominato responsabile provinciale delle politiche universitarie e studentesche; Annamaria Morrone, giovane consulente del lavoro, diventa responsabile provinciale dell’organizzazione.

Tre nomine che valorizzano esperienze territoriali, studentesche e professionali, rafforzando i coordinamenti cittadini e la continuità dell’azione provinciale.

«Affidiamo a Francesco, Giuseppe e Annamaria responsabilità vere – dichiara Lettieri –. Vogliamo una classe dirigente giovane e preparata, nella quale ogni incarico corrisponda a un servizio concreto. Saremo presenti nei centri più grandi e nelle comunità più piccole: il radicamento si costruisce con persone, costanza e capacità di dare risposte».

Al centro del progetto c’è l’Accademia Liberale, scuola di formazione politica, fortemente voluta dall'On. Ferrari e promossa da Forza Italia Giovani Crotone, aperta a tutti i giovani dai 18 ai 30 anni, anche non iscritti al movimento. Un luogo di studio e confronto per conoscere le istituzioni, approfondire le idee e acquisire strumenti per partecipare alla vita pubblica, nel solco della tradizione liberale, riformista, popolare ed europeista di Forza Italia.

«Sull’Accademia investiamo energie e credibilità – sottolinea Lettieri –. Vogliamo coinvolgere anche chi guarda alla politica con distanza o sfiducia, offrendo uno spazio nel quale sviluppare un pensiero autonomo, elaborare proposte e prepararsi ad assumere responsabilità. Una forza politica seria deve investire oggi nella qualità di chi domani rappresenterà i cittadini».

In questa prospettiva, Lettieri indica nell’onorevole Sergio Ferrari una guida ed riferimento politico centrale ed autorevole per Forza Italia e per la rappresentanza del Crotonese nelle istituzioni regionali.

«Con l’onorevole Ferrari condividiamo una scelta di campo: dare alla provincia di Crotone la forza e il peso che merita nelle decisioni della Calabria. È un protagonista del nostro progetto, attorno al quale consolidare una comunità radicata e capace di esprimere classe dirigente. Essere al suo fianco significa contribuire con idee, organizzazione, presenza e sopratutto concretezza al miglioramento del territorio.

Lettieri rivendica una linea politica netta: «Vogliamo una Forza Italia che guidi il confronto, costruisca consenso e faccia valere le ragioni del territorio. Il dibattito pubblico merita ambizione e contenuti, troppo spesso invece soffocato da polemiche sterili. A questa deriva si risponde con l’autorevolezza di una comunità politica che conosce la propria identità e direzione.

Abbiamo idee da affermare, responsabilità da assumerci e nessuna intenzione di lasciare che sia il rumore delle polemiche ad essere protagonista in questa provincia».

«In questo percorso l’onorevole Sergio Ferrari rappresenta un riferimento autorevole e un protagonista della nostra azione politica – prosegue Lettieri –. Al suo fianco vogliamo consolidare una Forza Italia capace di incidere sulle scelte regionali e dare al Crotonese una rappresentanza sempre più forte. La nuova squadra e l’Accademia Liberale esprimono questa ambizione: allargare la partecipazione, preparare classe dirigente e costruire le condizioni per un protagonismo duraturo del nostro territorio».

La nuova squadra e l’Accademia Liberale rappresentano dunque i due impegni centrali del coordinamento provinciale. «La nostra risposta sarà una comunità organizzata, una scuola aperta e una presenza più forte nei comuni – conclude Lettieri –. Formare, radicare, rappresentare: così vogliamo costruire una classe dirigente competente, consapevole ed adeguata alla straordinaria potenzialità della nostra terra».