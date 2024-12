Mario Occhiuto, nato a Cosenza il 6 gennaio 1964, è un architetto e politico di rilievo nazionale, noto per la sua lunga carriera amministrativa e per il suo recente impegno nella promozione della Città Unica Cosenza-Rende-Castrolibero. Con un’esperienza amministrativa consolidata, Occhiuto è stato sindaco di Cosenza per quasi due mandati e attualmente ricopre la carica di senatore della Repubblica.

Dopo la laurea in Architettura conseguita all’Università degli Studi di Firenze nel 1987, Mario Occhiuto ha intrapreso una brillante carriera professionale, fondando lo studio “mOa – Mario Occhiuto Architetture”.

I suoi progetti, esposti in contesti internazionali come la Biennale di Venezia e l’Expo di Shanghai, si sono distinti per l’attenzione alla sostenibilità, alla pianificazione urbana e alla valorizzazione del paesaggio.

Questa formazione da architetto ha caratterizzato anche il suo approccio alla politica, dove Occhiuto ha sempre puntato a integrare innovazione e sostenibilità nei progetti urbani. Durante il suo mandato da sindaco di Cosenza (2011-2021), ha promosso interventi significativi come la riqualificazione di Piazza Bilotti, il Ponte di Calatrava e l’introduzione di politiche di mobilità sostenibile.

Il ruolo nella campagna per la Città Unica

La recente campagna referendaria per la fusione amministrativa di Cosenza, Rende e Castrolibero rappresenta una delle sfide più ambiziose affrontate da Mario Occhiuto. Convinto sostenitore del progetto, Occhiuto ha sottolineato come questa unione possa costituire un’opportunità storica per l’area bruzia. L’obiettivo è creare una realtà amministrativa più forte e competitiva, in grado di affrontare meglio le sfide economiche e sociali.

