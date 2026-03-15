Giovanni Muraca commenta con toni positivi il risultato delle primarie del centrosinistra a Reggio Calabria, che lo vedono secondo alle spalle di Domenico Battaglia.

«La mia considerazione è che c’è stato un grande successo di partecipazione», ha dichiarato ai nostri microfoni Muraca, rivendicando il percorso politico costruito nelle settimane che hanno preceduto il voto. «In pochissimi giorni, in quindici giorni, abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale tra la gente, che ci ha dato modo di ascoltare i cittadini e che comunque ci lascia un grande bagaglio politico da portare magari dentro le istituzioni».

Il candidato ha poi sottolineato il peso politico del risultato ottenuto. «Il risultato ci lusinga, visto che noi alla fine siamo un piccolo partito nel panorama del centrosinistra, ma oggi abbiamo dimostrato di essere invece protagonisti della scena politica del centrosinistra reggino».

Lo sguardo è già rivolto al futuro. «Da domani al lavoro».