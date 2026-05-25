Mario Deonofrio torna alla guida di Girifalco. È questo il verdetto definitivo uscito dalle urne per la tornata delle elezioni amministrative 2026, che ha visto il centro della provincia di Catanzaro protagonista di una delle sfide più accese e sentite tra i 16 comuni del territorio chiamati al rinnovo del consiglio comunale.

Un vero e proprio duello che ha messo di fronte due figure storiche e centrali della politica locale, offrendo ai cittadini un bivio chiaro tra continuità amministrativa ed esperienza passata.

I numeri del voto

Lo spoglio delle schede ha consegnato una vittoria di misura ma politicamente netta. La lista “Insieme per Girifalco”, guidata dal neoeletto sindaco Mario Deonofrio, ha conquistato il 51,40% delle preferenze (1822 voti). Si ferma invece al 48,60% (1723 voti) il primo cittadino uscente, Pietrantonio Cristofaro, sostenuto dalla compagine “Visione Girifalco - Continuità e Futuro”.

A fare da cornice a questo testa a testa è stato il dato dell’affluenza, che ha registrato un 58,06% di elettori ai seggi: un'affluenza specchio di una comunità fortemente coinvolta e consapevole della scelta cruciale per il proprio domani.

Il ritorno dell'ex e la frenata della continuità

Per Deonofrio si tratta di un ritorno di peso al Palazzo municipale, di cui è già stato inquilino storico per ben tre mandati (dal 1998 al 2008 e successivamente dal 2011 al 2015). La sua campagna elettorale ha puntato sulla solidità dell'esperienza politica maturata negli anni e su una proposta di rilancio economico e sociale, presentandosi come unica alternativa alla governance uscente.

Dall'altra parte, a Pietrantonio Cristofaro non è bastato rivendicare il lavoro svolto nelle ultime legislature. La sua proposta, basata sulla prosecuzione dei progetti avviati e sulla stabilità dell'azione di governo, ha trovato il consenso di quasi metà del paese, ma ha ceduto il passo davanti alla voglia di discontinuità che ha premiato lo sfidante.

Due visioni a confronto

Con questo voto Girifalco chiude una campagna elettorale intensa, che ha visto contrapporsi due visioni differenti per il futuro dello sviluppo locale. Ora, per il riconfermato sindaco Deonofrio, si apre la sfida più complessa: tradurre il consenso delle urne in un'azione amministrativa capace di ricucire il paese dopo un voto così polarizzato.