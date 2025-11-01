Il governatore anticipa un pezzo dell’esecutivo alla manifestazione per i tre anni del governo: ci saranno Calabrese e Montuoro. Poi rilancia le priorità: un miliardo per l’area di Gioia Tauro e l’Alta velocità fino a Praia a Mare

«Con Fratelli d'Italia abbiamo già parlato della Giunta. I loro assessori sono Giovanni Calabrese e Antonio Montuoro». Lo ha annunciato – secondo quando riporta l’Agi – il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine di un'iniziativa per i tre anni del governo Meloni, con riferimento alle trattative per la formazione della nuova Giunta regionale. L’annuncio arriva mentre la squadra non è ancora definita, in attesa di trovare la quadra con gli altri alleati. E Occhiuto lo riferisce in tandem con un invito alla premier.

«Mi aspetto che il governo continui ad avere attenzione per la Calabria, in particolare sul piano delle infrastrutture», dice a margine dell'incontro promosso da Fdi. «Ho pronta per la Calabria - ha aggiunto Occhiuto - una vera e propria 'lista della spesa '. Una priorità è il progetto, avviato in collaborazione con il ministro delle Imprese Adolfo Urso, di spostare un miliardo di investimenti nell'area di Gioia Tauro. Sarebbe un risultato enorme perché consentirebbe di rilanciare un'area strategica per la logistica di tutto il Mezzogiorno».

Il governatore ha poi sottolineato «l'importanza di ottenere le risorse necessarie per completare il collegamento dell'alta velocità fino a Praia a Mare, che permetterebbe di risparmiare mezz'ora di viaggio per Roma. Ho suggerito la possibilità di rimodulare fondi destinati alla sicurezza, considerando le ferrovie un asset strategico nazionale. Sulle strade la questione è più difficile perché in Europa gli investimenti sulla viabilità stradale sono spesso considerati secondari rispetto a quella ferroviaria, ma ho già ottenuto assicurazione dal governo riguardo le risorse necessarie per l'ammodernamento del tratto Cosenza-Altilia dell'autostrada, mentre i lavori per lo svincolo di Cosenza partiranno a breve».