Secondo la rilevazione di Lab21 il presidente calabrese è terzo nel Mezzogiorno e secondo tra gli esponenti di Forza Italia. Dal 2022 al 2026 il consenso rilevato dal Governance Poll è oscillato tra il 57% e il 60%

Roberto Occhiuto è decimo nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione, con il 57,1%. Rispetto a ottobre guadagna 0,2 punti. Il dato è della rilevazione Lab21 per Affaritaliani diffusa il 22 novembre.

Tra i governatori del Sud, Occhiuto è terzo dopo Antonio Decaro (Puglia) e Roberto Fico (Campania). Tra quelli di Forza Italia è secondo, dietro il piemontese Alberto Cirio (60,4%). Gli altri presidenti azzurri sono più indietro: Francesco Roberti (Molise) ha il 56,4%, Vito Bardi (Basilicata) il 53,5% e Renato Schifani (Sicilia) il 49,1%.

La classifica

Al primo posto resta Antonio Decaro (Pd, Puglia) con il 62,8%. Dietro di lui ci sono due presidenti della Lega, Alberto Stefani (Veneto, 62,4%) e Attilio Fontana (Lombardia, 61,7%). Seguono Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia, 61,5%) e Roberto Fico (M5S, Campania, 60,7%).

Il calo più forte è quello di Michele de Pascale (Pd, Emilia-Romagna): perde 0,4 punti e scende al 58,9%. In fondo alla classifica ci sono Marco Marsilio (Abruzzo, 52,6%), Eugenio Giani (Toscana, 51,9%) e Renato Schifani (Sicilia, 49,1%). Schifani è l'unico sotto il 50%.

Per la prima volta in classifica c'è anche Marguerettaz (Union Valdôtaine), presidente della Valle d'Aosta dal 5 novembre, con il 56,7%. Il Trentino-Alto Adige non rientra nella rilevazione.

Occhiuto, cinque anni di gradimento

Per vedere l'andamento nel tempo bisogna usare il Governance Poll, il sondaggio annuale di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Chiede ai cittadini se rieleggerebbero il proprio presidente.

Questi sono i numeri di Occhiuto:

Elezione, ottobre 2021: 54,5% dei voti

2022: 58%

2023: 59%

2024: 60%

2025: 58%

Rielezione, ottobre 2025: 57,3% dei voti

2026: 60%, quarto posto a pari merito con Cirio

Nei primi tre anni il consenso è salito in modo costante, fino a 5,5 punti sopra il voto del 2021. Nel 2025 è sceso al 58%.

Ad agosto 2025 Occhiuto si è dimesso, dopo la notizia di un'indagine per corruzione nei suoi confronti, e si è ricandidato subito. A ottobre è stato rieletto con il 57,3% e ha battuto nettamente Pasquale Tridico, candidato del campo largo. Ha votato il 43,1% degli aventi diritto.

A luglio 2026 il Governance Poll lo ha riportato al 60%. Sono due punti in più rispetto all'anno prima e 2,7 in più rispetto al voto.

Il 57,1% di novembre è vicino al risultato elettorale di un anno fa. Dal 2022 il gradimento di Occhiuto è rimasto sempre tra il 57 e il 60%.

Nota sul metodo: Lab21 rileva ogni mese il gradimento tra i maggiorenni residenti in ogni regione. Il Governance Poll esce una volta l'anno: l'edizione 2026 si basa su interviste fatte tra aprile e giugno. I due istituti usano metodi diversi e i loro dati non si confrontano direttamente.