L’Ente interviene dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla Procura di Reggio Calabria: «Singoli episodi non scalfiscono il lavoro dei dipendenti onesti»
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L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria interviene dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della Procura della Repubblica nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto il Comune.
In una nota, Palazzo San Giorgio esprime «massima fiducia nell’operato della magistratura» e assicura «la massima collaborazione all’autorità giudiziaria» affinché vengano accertati compiutamente i fatti oggetto dell’indagine.
L’Amministrazione sottolinea inoltre di essere «da tempo impegnata in un’attività volta a prevenire episodi corruttivi» e a mettere a punto buone pratiche finalizzate a rafforzare «la trasparenza dell’azione amministrativa».
Nella stessa nota, l’Ente richiama anche il lavoro quotidiano del personale comunale: «Singoli episodi, che pure dovranno essere accertati all’esito delle indagini e degli eventuali futuri sviluppi nelle sedi giudiziarie competenti, non scalfiscono il lavoro di centinaia di dipendenti comunali che ogni giorno svolgono la propria attività lavorativa con onestà e rettitudine al servizio della comunità reggina».