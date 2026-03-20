﻿L’esito del referendum del 22 e 23 marzo dipenderà dall’affluenza alle urne. La vittoria del Sì consoliderebbe il governo Meloni. Specularmente, la sconfitta del fronte del No potrebbe ingenerare, a sinistra, una sorta di resa dei conti tra chi si è speso e chi è apparso troppo timido. Qualcuno dovrà andarsene? Claudio Baglioni, padre costituente degli amori finiti, lo aveva detto, anni orsono, cantando l’eventualità di dover mollare. “Lo faccio, sai. Lo faccio, sai, ma tu che vuoi?”.

Gli ultimi fuochi di una campagna referendaria molto intensa vanno in scena a Perfida, il talk condotto da Antonella Grippo. Parterre di ospiti come sempre qualificato e nutrito: Giuseppe Conte (Presidente Movimento 5 Stelle), Pina Picierno (Vicepresidente Parlamento Europeo), Giandomenico Caiazza (ComitatoSiSepara-Fondazione Einaudi), Stefano Musolino (Magistrato), Francesco Iacopino (Avvocato), Valeria Valente (PD).

Appuntamento alle 22 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Anche in streaming su LaC Play.