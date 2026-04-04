Il congresso regionale dei Giovani Democratici della Calabria si terrà a Lamezia Terme domenica 12 aprile, a partire dalle ore 10, al Lemetus - Lametus Beer Co., in via Fortunato 13. Ne dà notizia un comunicato in cui si legge che «in un tempo in cui il mondo alza muri e alimenta divisioni, i Giovani Democratici della Calabria scelgono di costruire un futuro più giusto, libero e democratico».

«Il congresso - prosegue la nota - rappresenta il momento più alto della vita democratica dell'organizzazione: una giornata di confronto politico e programmatico che porterà all'elezione del nuovo segretario regionale e dei nuovi organismi dirigenti dei Gd Calabria. Ad aprire i lavori sarà il segretario regionale uscente, Mario Valente. Sarà presente, in qualità di garante, Matteo Strangis, presidente della commissione nazionale per il Congresso. Parteciperà inoltre la neosegretaria nazionale dei Giovani Democratici, Virginia Libero».

«Attesi – è scritto ancora - importanti rappresentanti istituzionali e del Partito Democratico: deputati, consiglieri regionali, amministratori locali, dirigenti nazionali e regionali del Pd, tra cui il segretario regionale e senatore Nicola Irto. Saranno inoltre presenti i rappresentanti delle organizzazioni giovanili delle forze politiche del centrosinistra, a testimonianza di un confronto ampio, aperto e plurale tra le nuove generazioni impegnate nella costruzione di un'alternativa politica e sociale. Una giornata di comunità, partecipazione e rilancio - si legge infine - dell'impegno politico giovanile, per una Calabria più giusta, libera e democratica».