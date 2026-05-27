La cerimonia di proclamazione formale del neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, inizialmente prevista per le diciotto di domani e spostata alle venti, è stata ufficialmente posticipata alla prossima settimana. La decisione è stata presa direttamente dal primo cittadino in segno di profondo rispetto e cordoglio per la tragica e prematura scomparsa della giovanissima Eva Santisi, un dramma che ha sconvolto l'intera comunità reggina.

È lo stesso sindaco Cannizzaro ad annunciare il rinvio con un breve post diffuso attraverso i suoi social: «Davanti alla perdita di una giovanissima vita - mi riferisco alla splendida Eva Santisi - che ha toccato i cuori di tutti i reggini, anche un importante evento istituzionale perde ogni senso e valore. Pertanto, essendomi ripetutamente consultato con gli uffici comunali di competenza e con il Presidente del Tribunale, dott. Giuseppe Campagna, che ringrazio profondamente per la comprensione e la disponibilità, superati gli aspetti tecnici che in principio ci impedivano di rimandare la cerimonia della mia formale proclamazione alla carica di Sindaco di Reggio Calabria, abbiamo concordato di posticipare la proclamazione alla prossima settimana. Un atto dovuto, in segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito la famiglia della nostra piccola concittadina».

La macchina burocratica e politica della città si ferma così per stringersi attorno al dolore della famiglia Santisi. La nuova data per l'insediamento ufficiale verrà comunicata nei prossimi giorni.