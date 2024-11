Ci sono anche due calabresi che entrano a far parte della Commissione di Vigilanza della Rai, convocata per martedì 21 marzo. Si tratta della senatrice Tilde Minasi, eletta in quota Lega, e di Anna Laura Orrico, deputata del Movimento Cinque Stelle. Entrambe sono state segnalate dai rispettivi partiti. Al pari del Copasir, è l’unico organo la cui presidenza spetta alle forze di opposizione. Si tratta di una commissione bicamerale composta da 42 membri e su cui nessuno nasconde di avere un discreto appetito.

Secondo i pentastellati la poltrona più ambita spetta al partito di Giuseppe Conte che vorrebbe l’elezione di Riccardo Ricciardi. Tuttavia dal M5S temono sgambetti e sorprese dietro l’angolo. A denunciarlo è la deputata Patty L’Abbate, già componente della Commissione di vigilanza Rai nella scorsa legislatura. «Come al solito c’è chi mette i bastoni fra le ruote, Matteo Renzi insiste per Maria Elena Boschi».

Vigilanza Rai, la soddisfazione di Orrico

Dal canto suo Anna Laura Orrico ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico riservatogli dai vertici del Movimento Cinque Stelle. «Sono stata invitata a far parte della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - ha detto - e ne sono davvero felice. Soprattutto per la fiducia riposta nei miei riguardi dal presidente Giuseppe Conte e dal capogruppo del Movimento Cinque Stelle alla Camera Francesco Silvestri».

«Avrò come compagni di viaggio - ha aggiunto - altri colleghi parlamentari del Movimento 5 stelle: Dario Carotenuto, Riccardo Ricciardi, Barbara Floridia e Dolores Bevilacqua. Mentre sarò l’unica deputata calabrese a farne parte. Avverto una grande responsabilità per questo nuovo ruolo cui intendo rispondere con il solo metodo di lavoro che conosco fatto di impegno, trasparenza e coraggio. Avanti tutta».

Chi sono i 42 membri della Vigilanza Rai

I senatori chiamati a far parte della commissione di Vigilanza Rai sono Per il Senato, Giorgio Maria Bergesio (Lega), Giovanni Berrino (Fdi), Dolores Bevilacqua (M5S), Michaela Biancofiore (Cdi-Nm), Giuseppe De Cristofaro (Avs), Barbara Floridia (M5S), Annamaria Furlan (Pd), Maurizio Gasparri (Fi), Mariastella Gelmini (Az-Iv), Marco Lisei (Fdi), Paolo Marcheschi (Fdi), Ester Mieli (Fdi), Clotilde Minasi (Lega), Elena Murelli (Lega), Dafne Musolino (Aut), Gaetano Nastri (Fdi), Antonio Nicita (Pd), Roberto Rosso (Fi), Giovanni Satta (Fdi), Raffaele Speranzon (Fdi) e Francesco Verducci (Pd).

Per conto della Camera, invece, ci sono Ouidad Bakkali (Pd), Ingrid Bisa (Lega), Maria Elena Boschi (Az-Iv), Angelo Bonelli (Avs), Stefano Candiani (Lega), Gianluca Caramanna (Fdi), Dario Carotenuto (M5S), Rita Dalla Chiesa (Fi), Francesco Filini (Fdi), Stefano Graziano (Pd), Sara Kelany (Fdi), Maurizio Lupi (Nm), Elena Maccanti (Lega), Augusta Montaruli (Fdi), Anna Laura Orrico (M5S), Andrea Orsini (Fi), Vinicio Giuseppe Guido Peluffo (Pd), Riccardo Ricciardi (M5S), Luca Sbardella (Fdi), Dieter Steger (Misto) e Nicola Zingaretti (Pd).