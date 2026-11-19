La maggioranza accelera con un emendamento al decreto Sicurezza, mentre l'Europa lavora a regole comuni. La tutela dei ragazzi può unire gli schieramenti, ma il vero banco di prova sarà imporre responsabilità alle piattaforme senza sacrificare libertà e riservatezza

La politica italiana torna a occuparsi di una questione che attraversa silenziosamente milioni di famiglie: il rapporto tra adolescenti e piattaforme digitali. Il governo guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni prepara una stretta sull'accesso ai social network, introducendo il divieto per i minori di tredici anni e un sistema di controllo genitoriale fino ai sedici. Una decisione che intercetta preoccupazioni diffuse, ma che solleva interrogativi sulla capacità dello Stato di regolamentare un universo dominato da multinazionali tecnologiche, algoritmi e interessi economici difficilmente riconducibili entro i confini nazionali.

La maggioranza intende presentare un emendamento al decreto Sicurezza durante l'esame alla Camera dei deputati. Per gli under 13 sarebbe vietata l'iscrizione alle piattaforme, mentre gli adolescenti tra tredici e sedici anni potrebbero utilizzare account collegati a quelli dei genitori. L'obiettivo politico è arrivare all'approvazione entro novembre, compatibilmente con l'iter parlamentare. Il provvedimento non è ancora legge e la sua formulazione definitiva dipenderà dal confronto nelle Camere.

La novità non riguarda soltanto l'introduzione di un limite anagrafico, ma la volontà della politica di recuperare un potere regolatorio rimasto per anni prevalentemente nelle mani delle piattaforme. Aziende che hanno costruito parte del proprio modello economico sulla capacità di catturare l'attenzione degli utenti, compresi quelli più giovani, potrebbero trovarsi davanti a obblighi più stringenti. Resta da stabilire quanto questi obblighi saranno effettivamente applicabili.

La scelta di Meloni e il confronto con le opposizioni

Per Giorgia Meloni, l'iniziativa assume un significato politico che supera la protezione dell'infanzia. La sicurezza dei minori rappresenta uno dei pochi argomenti sui quali maggioranza e opposizione possono trovare convergenze, coinvolgendo sensibilità culturali differenti. Il governo assume l'iniziativa su una questione socialmente rilevante, ma il percorso legislativo non nasce esclusivamente nel centrodestra.

Come ricostruisce Repubblica, sul tema erano già intervenute Lavinia Mennuni, senatrice di Fratelli d'Italia, e Marianna Madia, deputata di Italia Viva ed ex ministra per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, entrambe impegnate in proposte per la tutela dei minori online. Palazzo Chigi avrebbe deciso di riprendere quel lavoro, integrandolo con gli orientamenti europei e accelerando attraverso il decreto Sicurezza.

Il confronto parlamentare potrà dunque svilupparsi anche su un terreno di collaborazione, a condizione che la competizione per rivendicare la paternità del provvedimento non prevalga sulla qualità delle norme. La rapidità dell'approvazione, infatti, non garantisce automaticamente l'efficacia delle misure, soprattutto quando vengono coinvolti diritti fondamentali, protezione dei dati personali e responsabilità delle imprese.

La questione riguarda anche Bruxelles. L'Unione europea sta lavorando a un quadro comune per la protezione dei minori online e, secondo le ricostruzioni giornalistiche, avrebbe invitato gli Stati membri a considerare l'opportunità di attendere una disciplina condivisa. Il governo italiano avrebbe invece scelto di procedere, riservandosi un successivo confronto con le istituzioni europee. Una decisione che pone il problema della compatibilità tra iniziative nazionali e regole destinate a disciplinare piattaforme operanti contemporaneamente in numerosi Paesi.

Il divieto non basta senza controlli e responsabilità

La difficoltà principale riguarda l'applicazione concreta della legge. Un sistema fondato sulla semplice dichiarazione dell'età sarebbe facilmente aggirabile, mentre verifiche più rigorose richiederebbero strumenti capaci di identificare gli utenti senza compromettere la loro riservatezza. Il paradosso sarebbe introdurre controlli invasivi sui dati personali proprio per proteggere i minori dai rischi dell'ambiente digitale.

Anche il collegamento degli account dei ragazzi a quelli dei genitori apre questioni delicate. Non tutte le famiglie possiedono le medesime competenze tecnologiche e non tutti gli adolescenti vivono in contesti nei quali la supervisione adulta può essere esercitata efficacemente. Senza investimenti nell'educazione digitale, nella scuola e nella formazione dei genitori, il divieto rischia di produrre risultati disomogenei.

Rimane soprattutto la responsabilità delle piattaforme. Gli algoritmi selezionano contenuti, orientano comportamenti e incentivano la permanenza online. Limitare l'accesso ai più piccoli senza intervenire sui meccanismi che regolano la diffusione dei contenuti significherebbe affrontare soltanto una parte del problema.

La maggioranza potrà rivendicare l'iniziativa legislativa e le opposizioni contribuire alla definizione delle garanzie, ma entrambe dovranno confrontarsi con una domanda: che cosa accadrà quando le nuove regole entreranno in vigore? Se i ragazzi continueranno ad accedere attraverso identità fittizie o account di adulti, il risultato rischierà di essere prevalentemente simbolico. Se invece saranno introdotti controlli proporzionati, responsabilità verificabili per le aziende e strumenti educativi adeguati, la normativa potrà incidere concretamente.

Meloni ha aperto una partita politicamente significativa. La questione decisiva non sarà soltanto quanti ragazzi resteranno fuori dai social, ma quali garanzie accompagneranno quelli che continueranno a utilizzarli. Perché proteggere i minori significa anche impedire che la loro crescita digitale venga affidata esclusivamente alle logiche economiche degli algoritmi.