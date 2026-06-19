La presidente del Consiglio si dice «francamente allibita» dalle dichiarazioni del capo della Casa Bianca a La7: «Non so perché si comporti così con i propri alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente»

Giorgia Meloni replica duramente a Donald Trump dopo le dichiarazioni con cui il presidente degli Stati Uniti aveva raccontato il loro incontro a margine del G7 di Evian.

La presidente del Consiglio, in un reel sui suoi social, respinge senza mezzi termini la versione fornita dal capo della Casa Bianca. «Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita».

Trump, intervenendo telefonicamente alla trasmissione L'aria che tira su La7, aveva sostenuto che la presidente del Consiglio avesse insistito per ottenere una foto insieme, arrivando ad affermare: «Mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena!». Il tycoon aveva inoltre dichiarato di non essere stato obbligato a parlare con la premier italiana durante il vertice.

«Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente», afferma Meloni.

E conclude con una stoccata diretta a Trump: «Una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai».