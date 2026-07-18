Il saluto è arrivato al termine della sessione parlamentare, prima della pausa estiva dei lavori dell'Eurocamera
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Con queste parole la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha rivolto un pubblico attestato di stima all'eurodeputata calabrese Giusi Princi, come mostrato in un video pubblicato sui social.
Metsola ha voluto sottolineare il lavoro svolto da Princi nei primi due anni del suo mandato europeo, elogiandone l'impegno, la passione e la dedizione nell'attività istituzionale.
«Ho cominciato a conoscere la tua regione anche tramite te, il tuo lavoro e la passione che hai», afferma la presidente del Parlamento europeo nel video, ringraziando inoltre l'europarlamentare per averla invitata a visitare la Calabria.
Secondo quanto evidenziato nella nota diffusa dallo staff dell'eurodeputata, le parole di Metsola rappresentano un riconoscimento significativo, considerato il ruolo istituzionale della presidente dell'Eurocamera e la composizione dell'assemblea, che conta 720 deputati provenienti dai 27 Stati membri dell'Unione europea.
Nella nota si sottolinea inoltre come l'apprezzamento espresso dalla presidente del Parlamento europeo venga interpretato anche come un riconoscimento per la Calabria, che, attraverso il lavoro della propria rappresentante, continua a rafforzare la propria presenza nelle istituzioni europee.