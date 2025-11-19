«Il decreto Flussi rappresenta un passo importante nella gestione razionale dei flussi migratori verso l’Italia. Il provvedimento nasce dall’esigenza di coniugare legalità, sicurezza e rispetto delle esigenze produttive e demografiche del nostro Paese». Così il deputato di Forza Italia Andrea Gentile annunciando il voto favorevole del gruppo azzurro in dichiarazione di voto finale sul provvedimento. «Con questa norma vengono rafforzati i canali di ingresso regolare per i lavoratori stranieri, ampliando le possibilità occupazionali in settori chiave come l’assistenza familiare e sociosanitaria, grazie anche all’estensione della platea dei lavoratori domestici ammessi fuori quota».

«Si interviene inoltre sul contrasto al caporalato, rendendo strutturale l’attività del tavolo di coordinamento nazionale, e si introducono strumenti di integrazione concreti per chi entra legalmente, come il potenziamento dei percorsi formativi nei Paesi d’origine e l’estensione dell’assegno di inclusione per le vittime di violenza domestica. Una riforma equilibrata – ha evidenziato Andrea Gentile, deputato di Forza Italia – che dimostra come l’immigrazione, se ben governata, possa rappresentare una risorsa per l’Italia, nel rispetto delle regole, della dignità del lavoro e della coesione sociale».