«Siamo fiduciosi che le indagini facciano piena luce sulle responsabilità. Due persone sono già state fermate, bisogna capire se dietro c'erano dei mandanti». Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein palando dei braccianti uccisi.

«C'è chi pensa ci possa essere un coinvolgimento delle organizzazioni mafiose. Naturalmente le indagini faranno chiarezza anche su questi aspetti drammatici. Però bisogna accendere un faro di attenzione sulle condizioni di sfruttamento che davvero moltissimi altri lavoratori vivono, come purtroppo quelli che sono stati totalmente uccisi. Ci sarà una manifestazione questo sabato proprio lì ad Amendolara e anche noi saremo presenti. Anch'io sarò presente. Perché la società non si può voltare dall'altra parte quando accade una cosa così grave».