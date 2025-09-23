È scontro sulla sanità e in particolare sui dati della migrazione sanitaria, tra i due principali schieramenti in campo per le prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Dopo l’attacco del candidato presidente Pasquale Tridico e del M5s Calabria contro il governatore uscente Roberto Occhiuto, interviene l’esponente di Forza Italia Pasqualina Straface

Tridico e M5S contro Occhiuto: «Sanità al collasso mentre i soldi pubblici ingrassano i cerchi magici»

Redazione Politica
«Pasquale Tridico sarà pure un economista, laureato in Scienze politiche, ma dimostra di non avere alcuna dimestichezza con i numeri», esordisce la consigliera regionale azzurra uscente. «Nei giorni scorsi ci ha deliziato con dati sparati a caso e completamente sballati sul turismo, sulla spesa dei fondi Ue da parte della Regione, sui medici cubani; oggi ci regala un’altra perla, l’ennesima, di questa sua campagna elettorale tutta gaffe e fakenews. L’ex presidente Inps parla di migrazione sanitaria senza conoscere nulla di sanità e soprattutto senza saper leggere i numeri».

Straface passa quindi a spiegare «come è andata nel nostro Paese negli ultimi anni». «La mobilità sanitaria in tutta Italia – afferma – ha avuto un andamento legato alla pandemia Covid, che ha portato ad un importante decremento nell’anno 2020 e ad una lenta ripresa a partire dal 2021, per arrivare ad un livello, nel 2023, leggermente superiore al 2019. Il fenomeno è stato analogo in tutte le Regioni, nessuna esclusa. Regione Calabria ha avuto un andamento sovrapponibile a quello nazionale. Nel 2023, va inoltre sottolineato, è stata pagata l’ultima rata di annualità pregresse al 2019, pari a 9 milioni di euro, che evidentemente non corrispondono a mobilità 2023. Con questa precisazione vogliamo dire che in Calabria tutto va bene? Assolutamente no».

Rimarca Straface: «Siamo consapevoli che c’è moltissimo da fare e che sulla mobilità sanitaria dobbiamo ancora lavorare tanto. Siamo alla stesso tempo consapevoli che usare questi dati così come ha tentato di fare il professor Tridico è semplicemente una strumentalizzazione indegna».