A Bologna il governatore esclude ambizioni immediate sulla segreteria di Forza Italia e rivendica quattro anni di lavoro in Calabria. Attacca il generale, chiede più riformismo liberale nella coalizione e attacca sui fondi europei: «Quando sono arrivato c’erano due miliardi non spesi»

Quattro anni ancora alla guida della Calabria, nessuna corsa immediata alla segreteria di Forza Italia e un messaggio preciso agli alleati: il centrodestra non può limitarsi a sommare voti, deve anche essere in grado di governare. Roberto Occhiuto sceglie gli Stati Generali della Ripartenza, a Bologna, per rilanciare il proprio profilo nazionale e indicare la direzione che, a suo giudizio, dovrebbe prendere la coalizione. Nel mirino finisce soprattutto Roberto Vannacci, mentre sullo sfondo resta la partita per gli equilibri interni al partito azzurro.

«Ho ancora quattro anni davanti nella mia Regione, sono stato rieletto l'anno scorso e ho tanto lavoro da fare per dimostrare che le riforme realizzate nella regione più complicata d'Italia, con un po' di coraggio, possono essere possibili anche nel resto del Paese», afferma il governatore. Una risposta che allontana, almeno per il momento, l'ipotesi di una sua candidatura alla guida di Forza Italia dopo le prossime elezioni politiche. «Il mio compito è quello di continuare a governare la Calabria e di offrire qualche stimolo al partito, e mi pare che lo stia già facendo».

Il messaggio a Forza Italia: non basta Meloni

Lo stimolo, in effetti, passa da una presa di posizione netta sull'identità del centrodestra. Per Occhiuto la coalizione deve recuperare una maggiore impronta liberale e riformista, senza inseguire ogni possibile alleanza pur di allargare il consenso. Da qui la bocciatura di Vannacci: «Le elezioni sono fatte per vincerle, ma poi devi governare: se prendi i voti di chiunque, anche di chi ti renderebbe impossibile governare come Vannacci, non fai una buona cosa».

Il giudizio sul generale è durissimo: «Sono convinto che Vannacci non c'entri nulla con il centrodestra e con un Paese moderno e civile, che non può avere rigurgiti ancestrali e antistorici». Per il governatore calabrese, il movimento del generale rappresenta un populismo che agita le paure senza offrire soluzioni. «Sarebbe un salto nel passato», insiste, ricordando che il centrodestra ha discusso finora dell'apertura ai riformisti delusi dal Campo largo. Accogliere Vannacci, secondo Occhiuto, significherebbe imboccare la strada sbagliata e fare campagna elettorale sul terreno politico dell'ex generale.

Il presidente calabrese riconosce invece a Giorgia Meloni il merito di aver trasformato un partito piccolo nella principale forza della destra italiana e in un riferimento europeo, capace anche di sottrarre spazio ai populismi più radicali. Ma proprio il successo della premier, secondo Occhiuto, avrebbe finito per lasciare gli altri alleati troppo comodi: «Lei fa il leader di destra, non le si può chiedere di essere riformista liberale: il problema è che tutti gli altri nella coalizione sono stati un po' con le braccia conserte pensando che bastasse il suo lavoro».

La Calabria come laboratorio da esportare

È qui che Occhiuto prova a collocare la propria esperienza regionale dentro una prospettiva nazionale. La Calabria, definita dal governatore «la regione più complicata d'Italia», diventa il terreno sul quale rivendicare la possibilità di realizzare riforme anche in contesti difficili. Il racconto parte dalle risorse europee: quando si insediò nel 2021, sostiene, trovò circa due miliardi di euro non spesi. «Le abbiamo spese tutte centrando tutti gli obiettivi del Pnrr», afferma.

Il presidente rivendica soprattutto gli investimenti nei settori in cui, a suo giudizio, il mercato da solo non sarebbe riuscito a intervenire: aeroporti, sistema idrico e rifiuti. «Il nostro compito è quello di investire le risorse per interventi abilitanti del mercato, laddove il mercato, da solo, non riesce a operare», spiega. E porta come esempio il sistema aeroportuale calabrese, che considera oggi un patrimonio potenzialmente più prezioso delle risorse pubbliche impiegate per costruirlo.

È una lettura politica dell'azione di governo regionale che Occhiuto propone come modello: utilizzare la spesa pubblica per creare infrastrutture e condizioni favorevoli allo sviluppo, senza limitarsi a distribuire finanziamenti. Un messaggio rivolto al centrodestra nazionale, ma anche un modo per rivendicare il lavoro svolto in Calabria in vista dei prossimi quattro anni.

Sanità, più fondi ma soprattutto riforme

Il capitolo più delicato resta quello della sanità. Occhiuto riconosce che il sistema ha bisogno di ulteriori risorse e auspica che il Parlamento, durante la conversione della legge di bilancio, riesca a reperirle. Ma invita a non ridurre il confronto politico alla sola quantità di finanziamenti. «Tutti i presidenti di Regione hanno chiesto al governo di incrementare le risorse per la sanità, quindi anche i presidenti di centrodestra», osserva. E aggiunge che l'attuale esecutivo avrebbe investito più dei precedenti, pur non essendo ancora sufficiente a coprire i bisogni del Paese.

La crescita della popolazione anziana, le patologie croniche e le differenze territoriali rendono infatti più oneroso garantire il diritto alla salute. Ma, per il governatore, aumentare la spesa non basta se non si interviene sul funzionamento del sistema. «La sanità è come un motore: non è che solo perché ci metti più benzina quel motore funziona meglio, se prima non lo ripari».

Occhiuto richiama la situazione trovata al suo insediamento in Calabria, con un'azienda sanitaria che, secondo il suo racconto, non chiudeva i bilanci da dodici anni. Ricorda inoltre il ricorso ai medici cubani per evitare la chiusura degli ospedali e punta il dito contro gli squilibri nella formazione e nella distribuzione degli specialisti. Il suo esempio riguarda le scuole di specializzazione: alcune discipline, come la dermatologia, attirerebbero più giovani anche per le opportunità di lavoro nel privato, mentre l'emergenza-urgenza continua a soffrire una carenza di personale.

La proposta è di riconoscere maggiori incentivi economici a chi sceglie di lavorare nei pronto soccorso e nei reparti più difficili. «Non sarebbe più intelligente pagare di più chi sta in trincea nei pronto soccorso e si specializza in emergenza-urgenza?», domanda.

Medici di famiglia e corporazioni: la sfida sul territorio

L'altra riforma indicata come indispensabile riguarda l'assistenza territoriale e il ruolo dei medici di medicina generale. Occhiuto sostiene che il rapporto tra pazienti e medici di famiglia si sia progressivamente impoverito: «Oggi se chiami il medico di base con un messaggino su WhatsApp ti prescrive quello che chiedi, ma per qualcosa di più complicato ti manda al pronto soccorso, facendolo scoppiare».

Una provocazione che accompagna la critica alla mancata riorganizzazione della medicina territoriale, frenata a suo giudizio dagli interessi delle categorie professionali. «Le corporazioni vanno ascoltate, ma le riforme non si possono fare sotto la loro dettatura: serve il coraggio di guardare agli interessi dei cittadini», conclude.

Da Bologna arriva così un doppio messaggio. Alla coalizione Occhiuto chiede di non inseguire Vannacci e di ritrovare una cultura riformista; al governo nazionale indica la necessità di cambiare il funzionamento della sanità, oltre a finanziarla. E intanto ribadisce che la sua partita principale resta in Calabria: quattro anni per dimostrare che il laboratorio regionale può diventare un modello anche oltre i confini della regione.