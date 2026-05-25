Fratelli d'Italia sopra il 10%, con la Lega dietro Reggio Futura (8,60. Oltre il 5% Alternativa popolare)
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Ecco i dati parziali delle liste a sostegno di Francesco Cannizzaro (centrodestra)
Forza Italia 3152 voti, 12,60%
Cannizzaro Sindaco 2878 voti, 11,50%
Fratelli d'Italia 2644 voti, 10,57%
Reggio Futura 2163 voti, 8,65%
Lega 1807 voti, 7,22%
Alternativa Popolare 1341 voti, 5,36%
Noi Moderati 1128 voti, 4,51%
Insieme si può 951 voti, 3,80%
Azione 670 voti, 2,68%
Reggio Protagonista 585 voti, 2,34%
Unione di Centro 292 voti, 1,17%
Totale liste 17611 70,39%