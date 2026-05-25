Ecco i dati parziali delle liste a sostegno di Francesco Cannizzaro (centrodestra)

Forza Italia 3152 voti, 12,60%

Cannizzaro Sindaco 2878 voti, 11,50%

Fratelli d'Italia 2644 voti, 10,57%

Reggio Futura 2163 voti, 8,65%

Lega 1807 voti, 7,22%

Alternativa Popolare 1341 voti, 5,36%

Noi Moderati 1128 voti, 4,51%

Insieme si può 951 voti, 3,80%

Azione 670 voti, 2,68%

Reggio Protagonista 585 voti, 2,34%

Unione di Centro 292 voti, 1,17%

Totale liste 17611   70,39%