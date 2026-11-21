Nel talk di LaC Tv l'ex capogruppo leghista racconta la sfiducia e la telefonata mai arrivata dal leader della Lega, mentre il sindaco di Corigliano Rossano ammette di aver pensato di lasciare tutto. Castelli boccia il civismo di Onorato, Furgiuele accusa la leadership del Carroccio e Caruso scopre che il campo largo può restringersi proprio quando si avvicinano le elezioni

La ghigliottina non è stata abolita. È stata semplicemente trasferita dalle piazze rivoluzionarie alle assemblee parlamentari, dove il boia indossa una cravatta, il patibolo si chiama sfiducia e la lama viene azionata con una votazione democratica. Massimiliano Romeo, senatore della Repubblica, segretario della Lega Lombarda ed ex capogruppo del Carroccio a Palazzo Madama, ha sperimentato questa moderna tecnologia dell'epurazione, scoprendo che si può perdere un incarico senza rinnegare un'appartenenza, essere sfiduciati dai propri colleghi e continuare a dichiararsi fedeli al partito. Una condizione spirituale che avrebbe meritato l'attenzione di Sant'Agostino, se il vescovo d'Ippona avesse conosciuto le correnti della Lega.

Antonella Grippo, giornalista, analista politica, autrice e conduttrice di Perfidia, ha trasformato la puntata di Kriminal Fango su LaC Tv in un incrocio fra il tribunale dell'Inquisizione, la Convenzione rivoluzionaria e una sacrestia calabrese, con tanto di inginocchiatoio per interrogare i peccatori della politica. Accanto a Romeo, Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano, reduce da una vicenda giudiziaria che ha investito la sua esperienza amministrativa e già incalzato sulle prospettive politiche nazionali. Due storie profondamente diverse, accostate attraverso il filo della fedeltà, del giudizio pubblico e di quella singolare inclinazione dei partiti a considerare il dissenso una virtù democratica soltanto quando viene esercitato dagli avversari.

Attorno ai protagonisti, Franz Caruso, sindaco socialista di Cosenza; Domenico Furgiuele, deputato ed ex esponente della Lega; Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord ed ex viceministra dell'Economia; Vincenzo Voce, sindaco di Crotone; Salvatore Staiano, avvocato penalista; e Massimo Clausi, giornalista e analista politico di LaC News24. Una compagnia che avrebbe potuto allestire un congresso, un processo o una seduta di psicoterapia collettiva, scegliendo naturalmente la soluzione più congeniale alla politica italiana: parlare contemporaneamente di tutte e tre le cose.

Romeo, il leghista decapitato che continua a pregare per Salvini

La sfiducia a Romeo è il primo grande processo della serata. Il senatore lombardo ha perso la guida del gruppo leghista, sostituito da Marco Dreosto, senatore e dirigente del Carroccio. Il Foglio ha ricostruito un confronto interno particolarmente aspro, richiamando una registrazione della riunione nella quale Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale della Lega, avrebbe insistito perché si procedesse alla votazione. Una ricostruzione della quale Romeo invita a non considerare automaticamente attendibile ogni dettaglio.

Grippo non perde tempo con il galateo istituzionale. Evoca un rito patibolare, una cerimonia tribale, una leadership che avrebbe delegato le mansioni meno gradevoli del potere. Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario federale della Lega, rimane sullo sfondo, come quei sovrani che non hanno bisogno di impugnare la spada perché conoscono già il numero dei cortigiani disposti a farlo.

Romeo, però, rifiuta il ruolo del martire. Insiste sul carattere politico del proprio dissenso: non voleva abbattere Salvini, ma recuperare il federalismo, rafforzare il rapporto con i territori e costruire una Lega nazionale senza trasformarla in una forza nazionalista. Aveva immaginato persino una confederazione fra Nord, Centro e Sud, proposta non accolta nella sua formulazione originaria, pur rivendicando che alcune questioni sollevate siano entrate nel dibattito congressuale.

Il paradosso è che le idee dell'eretico possono essere considerate utili mentre l'eretico viene accompagnato fuori dalla stanza dei bottoni. Una forma di riconoscimento che ricorda le beatificazioni postume, con l'unico inconveniente che il destinatario è ancora vivo e continua a frequentare il Senato.

Poi arriva la dichiarazione che illumina il rapporto con il segretario. Romeo racconta che, se Salvini gli avesse chiesto direttamente di lasciare l'incarico, «avrei fatto un passo indietro». Secondo la sua ricostruzione, invece, il leader avrebbe rimesso la decisione ai parlamentari.

La telefonata non è arrivata. La sfiducia sì

Kafka avrebbe probabilmente apprezzato la procedura, salvo domandare quale ufficio fosse competente per notificare il provvedimento. Romeo, tuttavia, non rompe: «Resto nella Lega perché io sono leghista». Rivendica l'appartenenza, l'assenza di rancori personali e la volontà di continuare a lavorare per il movimento. Una fedeltà talmente ostinata da rischiare di diventare una forma di insubordinazione morale.

Furgiuele, che ricorda i tredici anni trascorsi nel Carroccio, interpreta la destituzione come «sintomo di debolezza dell'attuale leadership». A suo giudizio, Romeo avrebbe confidato in una tradizione nella quale le minoranze congressuali potevano esprimersi senza essere considerate corpi estranei.

Stasi offre una diagnosi ancora più severa: «È una crisi invece tutta politica, è una crisi di contenuti che non convincono più le persone, non le convincono da Siracusa alla Valle d'Aosta». Caruso concorda e contesta il radicamento meridionale del Carroccio: «Non c'è la Lega al Sud. È inutile che ci prendiamo in giro. Sono comitati elettorali».

Romeo difende invece un federalismo capace di tenere insieme esigenze settentrionali e meridionali. Quando Grippo gli domanda se Roberto Vannacci, generale ed esponente di Futuro Nazionale, lo abbia chiamato dopo la sfiducia, risponde: «No, non ha telefonato Vannacci». E alla richiesta di scegliere chi gettare dalla torre fra Salvini e Durigon, oppone un rifiuto che avrebbe mandato in rovina qualsiasi tribunale rivoluzionario: «Io non butto giù mai nessuno dalle torri, assolutamente. Se posso gli offro una mano per cercare di salvarli».

La conduttrice cercava Bruto. Ha trovato un volontario del soccorso alpino, disposto a tendere la mano anche a chi, nella rappresentazione satirica della vicenda, avrebbe contribuito a spingerlo verso il precipizio.

Stasi, il confessionale giudiziario e le tricoteuses del Movimento 5stelle

Flavio Stasi affronta un'altra forma di processo, quello che si celebra contemporaneamente nelle aule giudiziarie, nell'opinione pubblica e nei tribunali improvvisati della politica. Il sindaco di Corigliano-Rossano è stato raggiunto da una misura cautelare degli arresti domiciliari, successivamente revocata. Una vicenda che richiede di distinguere gli atti giudiziari dalle responsabilità eventualmente ancora da accertare, ma che Grippo trasforma in una liturgia grottesca, fra intercettazioni evocate in chiave dichiaratamente parodistica, domande da confessionale e l'inevitabile inginocchiatoio.

Massimo Clausi ricostruisce il quadro della vicenda, ricordando che Stasi era stato posto ai domiciliari il 28 ottobre nell'ambito di un'indagine per un'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, con riferimento a circa venti voti. La misura è stata poi revocata. La distanza fra la gravità delle contestazioni e il successivo riesame cautelare impone prudenza, proprio mentre la macchina del giudizio pubblico tende a muoversi con una rapidità sconosciuta ai codici di procedura.

L'avvocato Staiano richiama il peso delle conversazioni intercettate fra terze persone e la necessità di non trasformare automaticamente le ricostruzioni investigative in responsabilità individuali. Grippo preferisce invece convocare il sacrestano, sistemare l'inginocchiatoio e interrogare il sindaco sui peccati: bugie, frequentazioni, adulteri politici, tentazioni di abbandonare la vita pubblica. Un catechismo amministrativo nel quale il peccato originale sembra convivere con l'infedeltà di coalizione e l'eventuale candidatura parlamentare.

Ma il momento più significativo non nasce da una battuta. Stasi racconta la mattina in cui è stato raggiunto dalla misura cautelare, il timore per la reazione della comunità e il peso emotivo dell'accaduto. Quando Grippo gli domanda se abbia pensato di lasciare tutto, risponde semplicemente: «Sì».

Vincenzo Voce osserva che proprio nel caso di Stasi si sarebbe verificata un'inversione del sentimento popolare: mentre l'opinione pubblica italiana tende spesso al giustizialismo, nei confronti del sindaco di Corigliano-Rossano si sarebbe manifestata una solidarietà capace di rovesciare il copione abituale. Una considerazione che introduce una singolare anomalia nel tribunale permanente dei social: il pubblico, normalmente pronto a indossare la toga, questa volta avrebbe preferito ascoltare prima di pronunciare la sentenza.

Stasi ringrazia anche Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria ed esponente di Forza Italia, per la solidarietà ricevuta, rivendicando di averlo sempre contrastato politicamente senza utilizzare le sue vicende giudiziarie come argomento di attacco. È una distinzione che dovrebbe appartenere all'ordinaria amministrazione democratica e che invece, nell'Italia delle tifoserie permanenti, rischia di essere accolta come un prodigio soprannaturale.

Grippo riserva un trattamento assai meno misericordioso al Movimento 5 Stelle. Chiama in causa Giuseppe Conte, presidente del Movimento ed ex presidente del Consiglio, e richiama le tricoteuses della Rivoluzione francese, le donne che nell'immaginario storico lavoravano a maglia mentre la ghigliottina procedeva alla propria attività istituzionale. Il paragone diventa un'allegoria del moralismo politico: chi nasce per giudicare la vecchia politica rischia, nella caricatura della conduttrice, di attendere il patibolo altrui con la pazienza di chi deve soltanto terminare un maglione.

È un'accusa satirica di Grippo, non la prova che Conte abbia impartito ordini di silenzio. Ma il bersaglio è chiarissimo: la tentazione di trasformare il garantismo in una concessione riservata agli amici e il sospetto in una condanna preventiva per gli avversari.

Stasi non si presta a compilare un elenco di traditori. Poi l'inginocchiatoio cambia destinazione d'uso: da tribunale morale a ufficio di collocamento politico.

Franz Caruso ritiene che il sindaco di Corigliano-Rossano possa rappresentare una figura importante per una formazione della sinistra. Grippo lo immagina già candidato, capolista, forse protagonista di un futuro equilibrio nazionale. Stasi, più prudente di un notaio davanti a un testamento controverso, non annuncia nulla, ma pronuncia una frase destinata a sopravvivere alla puntata: «Sono sempre stato e continuo a essere a disposizione di un progetto di centrosinistra, sia in Regione Calabria che a livello nazionale».

Subito dopo precisa che questo non significa candidarsi alle politiche. La distinzione è netta. Eppure il perimetro della disponibilità è altrettanto chiaro: l'esperienza amministrativa finirà, la politica potrebbe continuare su un terreno più ampio. Nessuna investitura, nessuna lista prenotata, nessun collegio già assegnato. Soltanto una porta lasciata aperta, mentre Grippo prova a spalancarla con la delicatezza di un ariete medievale.

Il siparietto raggiunge il suo apice quando la conduttrice chiede scherzosamente una fatighedda, un posto da guardiano al cimitero. Stasi oppone le procedure pubbliche. Perfino nell'immaginario surreale di Perfidia, dunque, il sindaco rifiuta di distribuire incarichi per intercessione ecclesiastica. Un piccolo miracolo burocratico, con buona pace di Sua Santità e dell'ufficio del personale.

Il civismo in provetta, il campo largo in sagrestia e l'ultima penitenza di Caruso

Finito il processo ai singoli, Perfidia apre quello alle grandi invenzioni della politica contemporanea. Prima fra tutte il civismo, creatura mitologica capace di nascere contro i partiti, frequentarli assiduamente, allearsi con loro e, nelle circostanze più favorevoli, ottenere perfino qualche candidatura. Una sorta di verginità politica rinnovabile, che sopravvive miracolosamente a ogni trattativa elettorale. Basta cambiare il simbolo, aggiungere la parola territorio e dichiarare che destra e sinistra sono categorie superate. Poi, naturalmente, arriva il momento di scegliere con quale coalizione presentarsi, e le categorie superate tornano miracolosamente utili.

Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord ed ex viceministra dell'Economia, rivendica il progetto costruito attorno a Cateno De Luca, leader del movimento e deputato dell'Assemblea regionale siciliana. Ma quando entra in scena Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale e promotore del Polo Civico, la temperatura del laboratorio sale improvvisamente. Castelli descrive quel progetto come «un po' costruito in provetta», interpretandolo come un'operazione funzionale a sostenere Conte nelle dinamiche del centrosinistra.

Il civismo, dunque, avrebbe due certificati di nascita: quello rilasciato dal territorio e quello che gli avversari sospettano provenga da un laboratorio di ingegneria elettorale. Nel primo caso il popolo genera spontaneamente i propri rappresentanti; nel secondo, secondo la caricatura, si procede per fecondazione assistita, con un leader già selezionato, una coalizione pronta a fare da incubatrice e il futuro incarico istituzionale custodito in una provetta refrigerata. La differenza fra i due modelli, almeno nella polemica politica, dipende soprattutto da chi possiede il laboratorio e da chi viene invitato alla cerimonia del battesimo.

Castelli rivendica l'ambizione di portare Sud Chiama Nord in Parlamento e al governo nel 2027. Una previsione politica, non un risultato acquisito. Il movimento che rivendica la propria autonomia territoriale guarda dunque direttamente ai palazzi romani. Una traiettoria perfettamente legittima, anche se la strada che porta dalla piazza al Parlamento sembra diventare improvvisamente più interessante quando si avvicina la distribuzione dei seggi.

Furgiuele contesta l'idea di una politica post-ideologica e chiede ai partiti di recuperare «il loro ruolo, la loro autorevolezza». Caruso, socialista da oltre cinquant'anni, offre una diagnosi ancora più severa: «Una volta alle ideologie si sono sostituiti gli ideali. Adesso non ci sono più nemmeno gli ideali, sono solo interessi».

Una frase che potrebbe essere incisa sul marmo all'ingresso di qualche sede di partito, ammesso che non sia stata nel frattempo trasformata in comitato elettorale, agenzia di comunicazione o incubatore civico con finanziamento da definire. Gli ideali, del resto, richiedono pazienza, sacrifici e qualche sconfitta; gli interessi possiedono il vantaggio di poter essere aggiornati dopo ogni sondaggio.

Vincenzo Voce porta nel confronto la propria esperienza amministrativa, ricostruendo il rapporto fra liste civiche e partiti nelle sue coalizioni elettorali. Contesta inoltre la ricostruzione secondo cui il Movimento 5 Stelle lo avrebbe sostenuto nella sua prima elezione, ricordando che i pentastellati avevano presentato un candidato alternativo. Il suo intervento dimostra quanto sia difficile classificare le coalizioni locali con le etichette della politica nazionale: a volte una lista è civica, a volte partitica, altre volte entrambe le cose, secondo la stagione e la convenienza di chi deve raccontarla.

Massimo Clausi osserva che le nuove aggregazioni civiche potrebbero finire per collocarsi nelle coalizioni tradizionali, con Sud Chiama Nord e il progetto di Onorato orientati, nella sua lettura, verso approdi differenti. È una previsione interpretativa, non un accordo già sottoscritto. Ma la prospettiva ha un suo fascino geometrico: si parte proclamando il superamento della destra e della sinistra, si attraversa il deserto delle ideologie e si arriva, stanchi ma soddisfatti, davanti alla porta di una delle due coalizioni. L'importante è non dimenticare il bagaglio, soprattutto se contiene le candidature.

La discussione si allarga all'Europa, alle sue difficoltà nei grandi equilibri geopolitici e alla distanza fra istituzioni sovranazionali e territori. Stasi denuncia il fallimento della politica europea nel costruire una propria autonomia strategica, indicando ricerca, tecnologia e capacità di programmazione come terreni sui quali competere. Furgiuele critica i vincoli regolatori e le politiche ambientali che, a suo giudizio, penalizzano il sistema economico europeo.

Staiano, dal canto suo, richiama una questione più profonda: «Non c'è più la possibilità non del consenso, che è una cazzata, del dissenso». E precisa che ciò che manca in Italia è «la possibilità di un dissenso organizzato e consapevole».

È una riflessione che riporta la puntata al suo punto di partenza. Romeo è stato sfiduciato dopo aver sostenuto una linea diversa. Stasi ha dovuto misurarsi con il giudizio pubblico. I sindaci rivendicano autonomia, i partiti chiedono disciplina. Il dissenso viene celebrato come principio democratico, purché non pretenda di modificare la distribuzione delle poltrone. Una libertà magnificamente garantita, a condizione di non esercitarla troppo. Come quei ristoranti che pubblicizzano un menù illimitato, ma si irritano quando il cliente ordina la seconda portata.

Poi, proprio mentre il pubblico potrebbe convincersi che la serata abbia esaurito il repertorio delle contraddizioni, arriva la notizia su Franz Caruso. Il Movimento 5 Stelle manifesta riserve sul sostegno al sindaco di Cosenza in vista delle amministrative del 2027, contestando il metodo seguito nella revoca delle deleghe agli assessori. Grippo richiama una notizia pubblicata da LaC News24 e il confessionale cambia immediatamente imputato.

Caruso replica rivendicando le prerogative del primo cittadino: «È una scelta che ho fatto in piena autonomia in un momento particolare in cui era necessario». Ricorda inoltre che l'amministrazione è stata sostenuta dall'intera coalizione e che i risultati del governo cittadino appartengono a tutti, non soltanto al sindaco.

Il campo largo scopre così una proprietà geometrica sconosciuta a Euclide: può allargarsi fino a comprendere quasi tutto quando si distribuiscono le responsabilità amministrative e restringersi improvvisamente quando si avvicina la scelta del candidato. Una coalizione a fisarmonica, capace di espandersi durante la campagna elettorale e contrarsi al primo rumore di rimpasto. La geometria progressista, del resto, possiede leggi proprie: le rette parallele possono incontrarsi, i cerchi possono diventare quadrati e il campo largo può ridursi alle dimensioni di una cabina elettorale senza che nessuno ammetta di aver cambiato progetto.

I Cinque Stelle, che nella rappresentazione di Grippo avevano già indossato i panni delle tricoteuses attorno alla vicenda Stasi, tornano in scena come custodi del metodo amministrativo. Una metamorfosi degna di Ovidio: dalla rivoluzione contro la casta alla discussione sulle deleghe assessorili, dalla scatoletta di tonno da aprire al problema di stabilire chi debba conservarne l'apriscatole. Il Movimento che prometteva di spalancare le finestre del Palazzo si ritrova, nella caricatura della conduttrice, a discutere su chi abbia il diritto di spostare i mobili del municipio.

Grippo non risparmia nessuno e soprattutto non rinuncia alla sua personale teologia della politica. Conte diventa il gran sacerdote del silenzio attribuito dalla satira al suo movimento, Caruso il sindaco che rivendica il diritto di governare senza chiedere preventivamente l'assoluzione agli alleati, Stasi il penitente che non confessa i tradimenti desiderati dalla conduttrice, Romeo l'eretico federalista che continua a professare fedeltà al proprio ordine. Castelli, intanto, sorveglia il laboratorio del civismo per accertare che le provette degli altri non contengano candidati geneticamente modificati.

A completare il rito arriva l'editoriale satirico di Giuseppe Graziano, già consigliere regionale della Calabria e generale dell'Esercito in congedo, dedicato alle formule vuote del linguaggio politico: sinergie, tavoli di concertazione, opposizione costruttiva, interessi dei cittadini e fiducia nella magistratura. Il catalogo delle parole che permettono di occupare il tempo senza necessariamente produrre risultati. «Se le chiacchiere fossero risultati saremmo già la prima regione d'Europa», conclude.

Un'osservazione che dovrebbe indurre qualche amministratore a chiedere immediatamente il riconoscimento delle chiacchiere come nuova attività produttiva, possibilmente finanziabile attraverso fondi europei, accompagnata da un apposito tavolo di concertazione e inserita in un piano strategico pluriennale per lo sviluppo sostenibile del nulla.

Alla fine Antonella Grippo chiude il suo tribunale senza aver ottenuto tutte le confessioni sperate. Romeo non maledice Salvini e non consegna Durigon al boia. Stasi ammette di aver pensato di lasciare tutto, ma non annuncia la candidatura che la conduttrice vorrebbe strappargli. Castelli difende il civismo autentico e contesta quello altrui. Caruso respinge le riserve dei suoi alleati. Furgiuele denuncia la crisi della leadership leghista, Voce rivendica l'autonomia delle proprie scelte amministrative, Clausi osserva gli approdi possibili delle aggregazioni civiche e Staiano ricorda che una democrazia senza dissenso rischia di trasformarsi in una cerimonia di consenso obbligatorio.

Il vero protagonista della serata è proprio il dissenso: tollerato nei discorsi, celebrato nei congressi, temuto quando pretende di contare. I partiti lo invocano per distinguersi dagli avversari, poi cercano di disciplinarlo quando compare dentro casa. Le coalizioni lo considerano una ricchezza fino al momento in cui qualcuno reclama autonomia. I leader lo chiamano confronto, purché non modifichi la distribuzione del potere.

La politica italiana, del resto, ha perfezionato un sistema assai più efficiente dell'Inquisizione: non occorre dimostrare che qualcuno sia eretico. Basta convincere la maggioranza che non sia più abbastanza fedele.

E se il confessionale di Perfidia resta aperto, una precauzione sarebbe consigliabile ai prossimi ospiti: portarsi dietro il catechismo, lo statuto del partito e il numero di telefono del segretario. Non necessariamente in quest'ordine. E soprattutto senza dare per scontato che, quando servirà, qualcuno risponda. Guarda la puntata integrale di Perfidia – Kriminal Fango