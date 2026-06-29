Vincenzo Voce chiede alla premier di far slittare i termini fissati per il 30 giugno e il 31 agosto in modo da non mettere in pericolo quanti sono impegnati nei cantieri: «Nessun obiettivo amministrativo può prevalere sul diritto alla salute e alla sicurezza»

Sospendere e prorogare con la massima urgenza le scadenze del Pnrr fissate per il 30 giugno e il 31 agosto 2026. È quanto chiede il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, in una lettera ufficiale inviata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e, per conoscenza, al presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi.

L'iniziativa nasce dall'eccezionale ondata di calore che sta investendo l'Italia, con temperature record che mettono a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri all'aperto. Pur riconoscendo l'importanza dei target amministrativi, il primo cittadino sottolinea che il raggiungimento degli obiettivi non può prescindere dalla tutela delle persone. Le condizioni climatiche estreme rendono infatti sempre più complesso il normale svolgimento delle attività senza esporre maestranze e imprese a gravi pericoli.

«Il Pnrr rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e modernizzazione del Paese - afferma Voce - ma nessun obiettivo amministrativo può prevalere sul diritto alla salute e alla sicurezza. L'emergenza climatica è ormai una realtà con cui tutte le istituzioni devono confrontarsi, adeguando strumenti e tempi della programmazione».

Da qui la proposta di far slittare i termini almeno fino al 31 dicembre 2026. Una misura che, secondo Voce, consentirebbe agli enti attuatori di completare gli interventi in sicurezza, garantendo al contempo la qualità delle opere e il pieno conseguimento degli obiettivi del Piano.

Il sindaco si dice infine fiducioso nella sensibilità già dimostrata dall'Esecutivo di fronte alle emergenze territoriali, auspicando una decisione improntata al buon senso e alla responsabilità istituzionale. «La sfida posta dai cambiamenti climatici impone risposte nuove e tempestive. Sono certo - conclude - che il governo e l'Anci sapranno valutare con attenzione questa proposta».