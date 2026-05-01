a premier su X: «La strada intrapresa è quella giusta. Priorità a giovani, donne e aree fragili della Nazione»

Nel giorno del Primo Maggio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il lavoro del governo sul fronte occupazionale, sottolineando l’importanza del recente decreto approvato in Consiglio dei Ministri.

«Con il decreto lavoro approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo aggiunto un altro tassello importante: affermare il principio del salario giusto.

Significa una cosa molto semplice: le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori, non a chi sottopaga, sfrutta o usa contratti pirata. Per noi il salario giusto non si difende con slogan o scorciatoie, ma valorizzando la contrattazione di qualità e colpendo chi fa concorrenza sulla pelle delle persone».

Lo scrive la premier, Giorgia Meloni, in un post su X in occasione del primo maggio.

«Sappiamo bene che c'è ancora molto da fare. Perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro, soprattutto ai giovani, alle donne e a chi vive nelle aree più fragili della Nazione. Ma sappiamo anche che la strada intrapresa è quella giusta. Per noi il lavoro non si difende con la propaganda, ma con misure concrete, diritti veri e rispetto per chi ogni giorno manda avanti questa Nazione». Lo scrive su X la premier, Giorgia Meloni, in occasione della festa dei lavoratori.