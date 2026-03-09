Il sindaco di Cotronei sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, movimento Crescere e Idea Comune. Il primo cittadino di Pallagorio è espressione di Noi Moderati ma spera nell’aiuto del centrosinistra che non ha liste né candidati

Sono due i candidati, entrambi espressione del centrodestra, alla presidenza della Provincia di Crotone dove si vota il prossimo 29 marzo anche per il rinnovo del consiglio. Cinque le liste di candidati presentate oggi allo scadere dei termini. Ai nastri di partenza Antonio Ammirati, sindaco di Cotronei, e Umberto Lorecchio, primo cittadino di Pallagorio. Il primo è appoggiato ufficialmente dai partiti di centrodestra che lo hanno preferito a Lorecchio, espressione di Noi Moderati ma che spera nel sostegno anche di una larga parte di amministratori di centrosinistra. Anche perché i partiti di centrosinistra non hanno presentato né un candidato alla presidenza né una propria lista per il consiglio provinciale.

Il sindaco di Cotronei, Antonio Ammirati, dunque, è sostenuto da Forza Italia, da Fratelli d'Italia con una lista ribattezzata “Identità e territorio”, dal movimento Crescere guidato dal sindaco di Crotone Vincenzo Voce e da “Idea Comune”, lista che fa capo al consigliere regionale Sergio Ferrari.

L'attuale sindaco di Pallagorio, Umberto Lorecchio, è sostenuto da amministratori di vari partiti, tra i quali anche Noi Moderati, che sono confluiti nella lista “Provincia Futura”.