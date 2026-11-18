Record di proposte alla Camera. La Lega rilancia Quota 64, Forza Italia vuole proteggere gli assegni più alti e il centrosinistra punta su salario minimo e Reddito 2.0. Ma ogni modifica deve fare i conti con le coperture: ecco tutte le proposte sul tavolo

Ventisei miliardi di euro, 157 articoli e quasi settemila proposte di modifica. La legge di Bilancio 2027 del governo guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva al confronto parlamentare con il numero più elevato di emendamenti registrato nell'attuale legislatura. Alla scadenza delle 18 di martedì 17 novembre ne risultavano conteggiati oltre 6.600, con ulteriori proposte ancora da catalogare. Un primato che supera i circa seimila dello scorso anno e fotografa una manovra sulla quale maggioranza e opposizioni intendono intervenire, pur perseguendo obiettivi differenti.

Il provvedimento interessa direttamente milioni di italiani: riduzione dell'Irpef per determinate fasce di reddito, incentivi al lavoro, agevolazioni per famiglie e imprese, maggiori finanziamenti alla sanità, ma anche risparmi sulla rivalutazione delle pensioni, riduzioni degli organici scolastici e nuove entrate fiscali. La questione politica riguarda soprattutto la distribuzione dei benefici e dei sacrifici, in un quadro nel quale ogni modifica deve rispettare gli equilibri della finanza pubblica.

Meloni ha riunito i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini, leader della Lega, e Antonio Tajani, segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, insieme al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e al presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. Pensioni, sanità, scuola e sicurezza sono le priorità individuate. Il principio condiviso è che ogni emendamento approvato debba disporre di coperture finanziarie certe.

Cosa prevede la manovra: Irpef, famiglie, pensioni, sanità e scuola

Sul fronte fiscale, il disegno di legge propone di estendere per il 2027 l'aliquota Irpef del 33% alla fascia di reddito compresa tra 50mila e 55mila euro, con un beneficio massimo indicato di 500 euro annui per circa 3,2 milioni di contribuenti. Per i lavoratori sotto i trent'anni, con redditi fino a 28mila euro, viene prevista una tassazione agevolata dell'1% sugli incrementi retributivi entro 2.500 euro. L'obiettivo dichiarato è sostenere il reddito disponibile e incentivare gli aumenti salariali, sebbene i vantaggi siano concentrati sulle categorie che rispettano i requisiti stabiliti.

Per le famiglie viene proposto un mese aggiuntivo di congedo parentale indennizzato all'80%, portando il totale a quattro mesi, con ulteriori estensioni per i nuclei con più figli. È previsto anche un accantonamento Inps di 100 euro annui per ogni neonato, utilizzabile al compimento dei diciotto anni per formazione, attività economiche o previdenza. Sul versante abitativo vengono prorogate le detrazioni per le ristrutturazioni, al 50% per l'abitazione principale e al 36% per gli altri immobili, mentre il bonus mobili conserva il limite di cinquemila euro.

Le pensioni rappresentano uno dei capitoli più controversi. Il testo prevede la rivalutazione piena degli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo Inps, circa 2.440 euro lordi mensili, e una rivalutazione ridotta per gli importi superiori. Il risparmio stimato è di circa 1,4 miliardi annui. Viene inoltre prorogata l'Ape sociale a 63 anni e sei mesi, mentre un fondo da 850 milioni annui fino al 2029 dovrebbe sostenere eventuali interventi di flessibilità pensionistica.

Per la sanità, il Fondo sanitario nazionale dovrebbe raggiungere 146,3 miliardi nel 2027, con risorse aggiuntive destinate anche al personale dei pronto soccorso. Tra le misure prospettate figura una carta sanitaria da 300 euro per gli ultrasettantacinquenni con redditi pensionistici o assegni di invalidità entro 28mila euro, utilizzabile per determinate prestazioni. Resta centrale il problema della capacità del sistema pubblico di tradurre gli stanziamenti in personale, visite ed esami effettivamente disponibili.

Nella scuola, invece, il testo iniziale contempla la riduzione di 4.925 posti tra i docenti e 2.049 tra il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, con risparmi stimati in 252 milioni annui dal 2028. Un intervento contestato che la maggioranza sta valutando di correggere. Per le imprese sono previsti incentivi alle assunzioni, sostegni agli investimenti e 2,4 miliardi nel 2027 per il credito d'imposta della Zona economica speciale unica del Mezzogiorno. Al finanziamento della manovra contribuirebbero anche maggiori entrate da banche e assicurazioni, stimate in 5,8 miliardi.

Gli emendamenti: pensione a 64 anni, salario minimo, Reddito 2.0 e nuove coperture

La Lega propone di introdurre dal 2027 Quota 64, una forma di pensionamento anticipato rispetto ai 67 anni ordinari, riservata a lavoratori che soddisfino requisiti ancora da definire. Salvini indica nel contributo richiesto alle banche una possibile copertura, mentre il costo effettivo dipenderà dalla platea dei beneficiari. Il Carroccio chiede inoltre di riammettere alla rottamazione quater i contribuenti decaduti dai precedenti piani di pagamento e propone di estendere la Zona economica speciale unica all'intero territorio nazionale.

Forza Italia punta invece ad ampliare la rivalutazione piena delle pensioni fino a cinque volte il trattamento minimo, proteggendo gli assegni fino a circa tremila euro lordi mensili. L'intervento ridurrebbe i risparmi previsti dal governo e richiederebbe risorse compensative. Gli azzurri propongono anche modifiche alla tassazione delle plusvalenze finanziarie in caso di trasferimento della residenza fiscale all'estero, innalzando la soglia patrimoniale prevista dal disegno di legge e introducendo tutele per le start-up.

Fratelli d'Italia interviene sul terreno delle sanatorie edilizie, con proposte riguardanti la definizione delle pratiche rimaste sospese e possibili riaperture di precedenti condoni. La questione presenta implicazioni urbanistiche, ambientali e di sicurezza, soprattutto nei territori esposti a rischio sismico e idrogeologico. Un altro confronto riguarda il Superbonus e la proposta di distribuire su dieci anni il recupero di crediti fiscali, misura contestata da imprese e intermediari finanziari.

Il centrosinistra ha definito sedici emendamenti comuni, distribuiti tra Movimento 5 Stelle, Partito democratico e Alleanza Verdi e Sinistra. Le proposte riguardano salario minimo, rifinanziamento del Fondo affitti, contrasto al drenaggio fiscale, maggiori risorse alla sanità, congedi parentali, rivalutazione delle pensioni, Opzione donna, ricambio del personale scolastico, ricercatori, Zona economica speciale, cinque per mille e investimenti contro il dissesto idrogeologico.

Tra gli interventi figurano anche l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole, lo spostamento di risorse dalla difesa all'istruzione e all'edilizia sanitaria e la creazione di fondi per l'adattamento climatico. Il contrasto al fiscal drag punta a evitare che gli aumenti nominali degli stipendi, determinati dall'inflazione, comportino una maggiore imposizione fiscale senza un corrispondente miglioramento del potere d'acquisto.

Il Movimento 5 Stelle, guidato dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha depositato circa 1.500 emendamenti. Tra le proposte figurano Reddito 2.0, salario minimo, una no tax area fino a ventimila euro e una scala mobile fiscale per adeguare automaticamente all'inflazione scaglioni Irpef, deduzioni e detrazioni. I Cinquestelle chiedono inoltre il recupero dei crediti d'imposta di Transizione 4.0, una piattaforma per la cessione dei crediti fiscali e un meccanismo di cashback che accrediti direttamente ai contribuenti il valore di determinate detrazioni.

Sul versante degli investimenti, il Movimento propone un fondo sovrano da cento miliardi, aperto ad apporti volontari e remunerati di risparmiatori, imprese e investitori istituzionali. Non si tratta di cento miliardi già stanziati nel bilancio pubblico, ma di un obiettivo di mobilitazione finanziaria. Le coperture indicate comprendono maggiori imposte sugli extraprofitti bancari ed energetici, sulle grandi ricchezze finanziarie e sulle transazioni ad alta frequenza, oltre alla revisione di alcune spese per la difesa e per il Ponte sullo Stretto.

Azione propone infine un'indennità aggiuntiva fino a 1.500 euro lordi mensili per gli specialisti di cybersicurezza della pubblica amministrazione, con uno stanziamento di dieci milioni annui dal 2027. L'obiettivo è trattenere professionalità difficili da reperire, prevedendo un beneficio temporaneo e rinnovabile.

La fase successiva sarà quella della selezione degli emendamenti ammissibili e prioritari. Quasi settemila proposte non significano altrettante modifiche approvate, ma rendono evidente quanto sia aperto il confronto sulla destinazione delle risorse. Per il governo la sfida consiste nel mantenere i saldi finanziari senza rinunciare agli impegni politici; per le opposizioni nel dimostrare che le alternative presentate possiedono coperture credibili.

Il risultato, per milioni di cittadini, si misurerà soprattutto su quattro questioni: quanto resterà degli stipendi dopo le imposte, quanto cresceranno realmente le pensioni, quali prestazioni sanitarie saranno garantite e quali opportunità avranno famiglie e imprese. Saranno queste risposte, più del numero degli emendamenti depositati, a determinare il giudizio sulla legge di Bilancio 2027.