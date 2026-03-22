Arriva al 38% circa l’affluenza al referendum sulla riforma della giustizia alle 19. La regione con la percentuale di affluenza più alta è l’Emilia Romagna (46%), quella con la percentuale più bassa è la Sicilia (28%) seguita dalla Calabria (29%). La provincia calabrese nella quale si è votato di più è quella di Catanzaro con il 31%. Seguono Reggio Calabria (29%), Cosenza (28%), Vibo Valentia (28%) e Crotone (25%). Cosenza si afferma al primo posto come percentuale di votanti (35,49%) tra i capoluoghi di provincia, seguita da Catanzaro (34,06%), Reggio con il 33,58%, Vibo al 31,93% e Crotone (30,06%).