«Condivido pienamente le riflessioni di Marina Berlusconi al quotidiano la Repubblica. Il suo intervento ha il merito di riportare il dibattito sulla riforma della giustizia su un terreno di serietà e responsabilità, lontano da contrapposizioni ideologiche e da quella logica da derby che troppo spesso ha condizionato negli anni il confronto su questi temi». Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

«La riforma della giustizia – prosegue – non può e non deve essere affrontata con pregiudizi politici o con letture di parte, ma deve essere analizzata nel merito». Secondo Occhiuto, gli obiettivi dell’intervento sono «migliorare il funzionamento delle nostre istituzioni, rafforzare i principi dello Stato di diritto e del garantismo, assicurare sempre di più la centralità del giudice terzo».

Nel merito della riforma, il presidente della Regione Calabria sottolinea che «separare le carriere, superare il correntismo nel Csm e contrastare ogni forma di politicizzazione della magistratura significa rendere la giustizia più credibile, più efficiente e più vicina ai cittadini».

«Per queste ragioni considero molto importante il contributo offerto, ancora una volta, da Marina Berlusconi: un invito, in vista del referendum del 22 e 23 marzo, a liberare il dibattito da schemi ideologici e a ragionare nell’interesse generale del Paese», aggiunge.

«L’Italia ha bisogno di una giustizia più giusta, moderna ed europea. Questa riforma rappresenta un passo decisivo in questa direzione», conclude Occhiuto.