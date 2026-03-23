Il voto è diventato un gigantesco contenitore di rabbia sociale, un detonatore politico che ha trasformato le urne in uno sfogo collettivo

Non è più soltanto un referendum. Non è più soltanto una riforma della giustizia. È diventato, nei fatti, un gigantesco contenitore di rabbia sociale, un detonatore politico che ha trasformato le urne in uno sfogo collettivo. I numeri, ancora parziali ma già chiarissimi, raccontano una verità che la politica ha provato a ignorare: il “No” in vantaggio - circa il 54% - non è solo una scelta tecnica sul merito dei quesiti. È un segnale. Netto. Profondo. Trasversale.

Il voto che non riguarda la giustizia

I dati mostrano una frattura evidente: elettorati interi si sono mossi in blocco, spesso in direzione opposta rispetto alle indicazioni ufficiali dei partiti. Ma il punto è un altro: la decisione degli italiani non nasce nei tribunali, nasce nelle case.

Nasce nei bilanci familiari che non tornano più. Nelle pensioni che si assottigliano. Negli stipendi che non tengono il passo con il costo della vita. Nelle cartelle esattoriali che arrivano puntuali, mentre i servizi arrancano. E ancora: nei giovani costretti a partire, nel silenzio di chi resta; nelle cure rinviate perché i farmaci costano troppo; in una quotidianità che, mese dopo mese, diventa più pesante. È qui che si è deciso il referendum.

L’errore della politica: trasformare un referendum in un plebiscito

La storia recente avrebbe dovuto insegnarlo. Il precedente del 2016 pesa ancora come un monito: quando la politica invade un referendum, lo trasforma inevitabilmente in un giudizio su sé stessa.

Eppure, ancora una volta, è accaduto. Leader nazionali, dichiarazioni roboanti, schieramenti netti. Non “influencer”, ma protagonisti politici che hanno occupato il dibattito, caricando il voto di significati che andavano ben oltre la giustizia.

Il risultato? Un effetto boomerang. Chi è arrabbiato ha votato contro. Chi è deluso ha votato contro. Chi non si sente rappresentato ha votato contro. Non contro una norma. Contro un sistema.

Un voto trasversale: destra, sinistra, astensione

Le proiezioni sulla distribuzione del voto sono emblematiche: il “Sì” tiene soprattutto tra gli elettori dei partiti di governo, mentre il “No” sfonda tra opposizioni, aree progressiste e persino tra chi, fino a ieri, era lontano dalla partecipazione politica. Ma il dato più significativo è quello dei non votanti alle europee: una parte consistente di quell’elettorato si è riattivata, portando alle urne una domanda di cambiamento che non ha trovato risposta altrove. È il segnale più forte.

Il Paese reale contro il Paese politico

C’è una distanza che questo referendum ha reso visibile, quasi plastica: quella tra il Paese reale e il Paese politico. Da un lato, una classe dirigente che discute di riforme, equilibri istituzionali, architetture della giustizia. Dall’altro, cittadini che chiedono una sola cosa: poter vivere dignitosamente. Quando questa distanza diventa troppo ampia, ogni voto diventa politico. Anche quello che non dovrebbe esserlo.

La lezione (che forse non verrà ascoltata)

Il referendum sulla giustizia consegna una lezione chiara: non si può chiedere agli italiani di votare nel merito, se la loro vita quotidiana è fuori controllo. E soprattutto: non si può politicizzare tutto, senza pagarne il prezzo. Perché quando la politica entra nelle urne, gli elettori non rispondono con la teoria. Rispondono con la propria condizione. E oggi, quella condizione racconta un Paese stanco, arrabbiato, disilluso.

Il ruolo dell’informazione

In questo scenario, il compito dell’informazione diventa decisivo. Il network LaC ha scelto di restare ancorato ai fatti, alla giustizia, alla verità. Ma soprattutto alle persone. A quel popolo che non fa rumore nei palazzi, ma che oggi ha fatto sentire la propria voce nelle urne. Ed è una voce che non può più essere ignorata. Questo non è stato solo un referendum. È stato un messaggio. E, come spesso accade, la politica lo ha ricevuto nel modo più diretto possibile: perdendo il controllo del voto.