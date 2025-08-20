Con il centrosinistra allargato in attesa da giorni della scelta dell’europarlamentare M5s Pasquale Tridico e i riformisti che chiamano il tavolo all’adunata per sciogliere l’impasse, un appello ad accelerare arriva curiosamente proprio dai Cinquestelle. «In Calabria c'è l'urgenza di fare presto. E al Pd, in Campania, va lasciato il tempo fisiologico per risolvere le loro questioni interne, ma non troppo». Lo spiega a Repubblica l'ex ministro Sergio Costa, esponente campano M5S, adesso vicepresidente della Camera, che era tra i possibili candidati del centrosinistra in Campania, «ma Roberto Fico è il nome ideale, che più unisce», evidenzia.

Ancora però la candidatura di Fico non è ufficiale perché dal Pd non è arrivato il via libera di Vincenzo De Luca. «È normale che il Pd faccia questo suo processo interno, si voterà a metà novembre - prosegue -. Certo, è meglio non far passare troppo tempo, ma Fico è da settimane al lavoro sul territorio».

In Calabria invece il candidato dovrebbe essere un esponente M5S ma ancora non si sa chi sia, si fanno i nomi di Pasquale Tridico o Vittoria Baldino. «In Calabria c'è invece l'urgenza di fare presto. A me piacerebbe, ma lo dico a nome mio, Pasquale Tridico, sa unire, non è divisivo, è un innovatore e ha lavorato bene come presidente dell'Inps durante i governi Conte - conclude -. Adesso sta facendo un ottimo lavoro in Europa. Ma non mi permetto di intervenire, saranno i leader a decidere».