«Negli anni in cui ho lavorato, insieme a tante persone, al progetto di crescita del nostro Territorio, che rendesse le Comunità dei nostri piccoli Comuni protagoniste e non semplici comparse del sistema, ho imparato che la Politica è prima di tutto Passione, Impegno, Coerenza, Servizio, Condivisione, lotta alle disuguaglianze e soprattutto Coraggio di non arrendersi. Mai. Questo è ciò in cui credo e che guida i miei passi e le mie scelte quotidianamente. Anche questa volta. Soprattutto questa volta». Dichiara Rosanna Mazzia, candidata nella lista del Partito Democratico al Consiglio regionale della Calabria.



«Ringrazio Pasquale Tridico, futuro Presidente della Regione Calabria, e il Partito Democratico, che per me è sempre stato Casa, per avermi chiesto di portare avanti una comune visione di Calabria. Ho sottoscritto la mia candidatura al Consiglio regionale con e per il Partito Democratico. Ora è tempo di metterci al lavoro, con la consapevolezza che insieme possiamo farcela, se lo vogliamo», prosegue Mazzia. Il messaggio è chiaro: costruire una Calabria che torni a credere in sé stessa, che resti e che sappia valorizzare le proprie risorse umane, culturali e sociali. «Torna. Resta. Crediamoci. Tre parole bellissime che fanno la differenza. Facciamolo insieme».