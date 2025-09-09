Comizi e big in Calabria per sostenere i candidati alla presidenza della Regione. Si vota il 5 e il 6 ottobre. Tutte le notizie e gli aggiornamenti
Le liste sono state presentate e la sfida per le elezioni regionali in Calabria entra nel vivo. La corsa a tre, che terminerà il 5 e 6 ottobre, vede l’uscente governatore Roberto Occhiuto (centrodestra) sfidare Pasquale Tridico (campo largo) e Francesco Toscano per lo scranno alla Cittadella regionale. Sono iniziati i diversi incontri con i leader nazionali che scendono in Calabria per convincere i cittadini a sostenere i candidati dei propri partiti. Ecco tutti gli aggiornamenti live della campagna elettorale.
08:51
Regionali, Mazzuca (Pd): «Le istituzioni non sono un bancomat elettorale
«In Calabria stiamo assistendo a uno spettacolo indegno: le donne e gli uomini del centrodestra stanno trasformando le istituzioni in strumenti di pura propaganda, riducendole a bancomat elettorali. È in corso un utilizzo forsennato e spregiudicato delle funzioni pubbliche, piegate a interessi di bottega e a tornaconti personali». Così Giuseppe Mazzuca, candidato al Consiglio regionale al fianco di Pasquale Tridico, capolista Pd circoscrizione Nord Calabria. LA NOTA
08:06
Rosanna Mazzia (Pd): «Candidatura che nasce dalla passione per la Calabria
«Negli anni in cui ho lavorato, insieme a tante persone, al progetto di crescita del nostro Territorio, che rendesse le Comunità dei nostri piccoli Comuni protagoniste e non semplici comparse del sistema, ho imparato che la Politica è prima di tutto Passione, Impegno, Coerenza, Servizio, Condivisione, lotta alle disuguaglianze e soprattutto Coraggio di non arrendersi. Mai. Questo è ciò in cui credo e che guida i miei passi e le mie scelte quotidianamente. Anche questa volta. Soprattutto questa volta». Dichiara Rosanna Mazzia, candidata nella lista del Partito Democratico al Consiglio regionale della Calabria.
«Ringrazio Pasquale Tridico, futuro Presidente della Regione Calabria, e il Partito Democratico, che per me è sempre stato Casa, per avermi chiesto di portare avanti una comune visione di Calabria. Ho sottoscritto la mia candidatura al Consiglio regionale con e per il Partito Democratico. Ora è tempo di metterci al lavoro, con la consapevolezza che insieme possiamo farcela, se lo vogliamo», prosegue Mazzia. Il messaggio è chiaro: costruire una Calabria che torni a credere in sé stessa, che resti e che sappia valorizzare le proprie risorse umane, culturali e sociali. «Torna. Resta. Crediamoci. Tre parole bellissime che fanno la differenza. Facciamolo insieme».
06:52
Tridico nella Piana di Gioia Tauro
Il candidato alla presidenza della Regione Calabria, Pasquale Tridico, ha fatto tappa nella Piana di Gioia Tauro. Dopo una prima parte della giornata a Reggio Calabria, nel pomeriggio ha visitato il Porto di Gioia Tauro e successivamente la Casa del Popolo “G. Valarioti” di Rosarno. La sua agenda si è poi spostata in serata a Polistena e a Palmi, dove ha preso parte a un incontro nella sede elettorale del candidato consigliere regionale del Pd e sindaco della città, Giuseppe Ranuccio.