Le operazioni sono state portate avanti dai Tribunali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Ieri era toccato all’ordine dei candidati presidenti

I Tribunali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria hanno completato le operazioni di sorteggio per stabilire l’ordine delle liste sulle schede elettorali per le Regionali del 5 e 6 ottobre. Ieri la Corte d’appello di Catanzaro aveva sorteggiato l’ordine dei candidati presidenti, così determinato: 1 Roberto Occhiuto, candidato per il centrodestra, sostenuto da otto liste; 2 Pasquale Tridico, candidato per il centrosinistra, sostenuto da sei liste; 3 Francesco Toscano, candidato per Democrazia Sovrana Popolare, sostenuto da una lista.

Oggi, per quanto riguarda le liste, nella circoscrizione centrale (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia) il sorteggio al Tribunale di Catanzaro ha determinato questo ordine: Udc, Forza azzurri, Noi moderati, Occhiuto Presidente, Forza Italia, Lega, Sud chiama Nord, Fratelli d'Italia per la coalizione a sostegno di Occhiuto, quindi Alleanza Verdi Sinistra, Pd, M5S, Democratici Progressisti, Tridico Presidente e Casa Riformista per la coalizione a sostegno di Tridico e infine Democrazia Sovrana Popolare per Toscano.

Nella circoscrizione centrale (Cosenza) il sorteggio al Tribunale ha determinato questo ordine sulle schede elettorali: Udc, Lega, Forza Azzurri, Forza Italia, Noi Moderati, Occhiuto Presidente, Sud chiama Nord, Fratelli d’Italia per la coalizione a sostegno di Occhiuto, quindi per la coalizione a sostegno di Tridico la lista Tridico Presidente, M5S, Pd, Democratici Progressisti, casa Riformista e Alleanza Verdi Sinistra, infine la lista Dsp per Toscano.



Nella circoscrizione sud (Reggio Calabria) il sorteggio al Tribunale ha determinato questo ordine sulle schede elettorali: Sud chiama Nord, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Forza Italia, Occhiuto Presidente, Noi Moderati, Forza Azzurri per la coalizione di Occhiuto, per la coalizione di Tridico M5S, Pd, Democratici Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Casa Riformista e infine Democrazia Sovrana Popolare per Toscano.