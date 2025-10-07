«Le regionali in Calabria hanno visto un successo netto e indiscutibile di Roberto Occhiuto. Un trionfo personale prima che di partito. Una vittoria legata alla figura del governatore prima che a qualsiasi altro elemento. A Occhiuto i complimenti miei personali e di tutta Italia Viva uniti all'augurio di buon lavoro nell'interesse della Calabria e dei calabresi. Ringrazio Pasquale Tridico per essersi messo a disposizione della richiesta di Pd, Cinque Stelle e Avs. Il risultato calabrese, come quello marchigiano, dimostrano che non si vince sfruttando temi mediatici come la Palestina o il reddito di cittadinanza. Occorre piuttosto incalzare sulla concretezza dei temi quotidiani: la pressione fiscale, il costo della vita, la sanità. Si vince al centro: come ha fatto Occhiuto ieri, come farà Giani in Toscana lunedì prossimo». Lo scrive su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

«Italia Viva - prosegue - conferma e anzi migliora il risultato delle Marche avendo dato le firme per costruire la lista Casa Riformista - Iv che ottiene in Calabria il 4.5%, supera altri partiti della coalizione, elegge una consigliera regionale nella persona della nostra segretaria territoriale, la bravissima Filomena Greco. Ci confermiamo come il partito che elegge più donne e confermiamo che Casa Riformista è appena nata ma è presente ovunque. Grazie a Filomena e a tutti gli amici di Casa Riformista Calabria!».

«E proprio per dimostrare questa presenza radicata e diffusa – aggiunge Renzi –, v enerdì 10 ottobre alle 18 Casa Riformista scende in piazza. Proprio nelle ore in cui Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini saranno in piazza a Firenze nel quartiere di San Lorenzo, noi ci ritroveremo in piazza Strozzi per la chiusura della campagna elettorale di Casa Riformista assieme a Eugenio Giani e a tanti amici. Oltre che ai candidati di Casa Riformista. Siamo contenti che finalmente la Meloni si occupi di Firenze, ci spiace che lo faccia solo in campagna elettorale. Ma invitiamo tutti i fiorentini a scendere in piazza con noi, senza polemiche, con la musica e in allegria, per dire che da Firenze e dalla Toscana arriva un segnale di svolta per questo Paese. L'alternativa alla Meloni si costruisce con idee riformiste, si costruisce dal basso, si costruisce dalla Toscana. Ci vediamo in piazza».