La presentazione del libro di Mimmo Bevacqua sul Tirreno cosentino offre lo spunto per un'analisi sul futuro del centrosinistra calabrese: servono meno autoreferenzialità, risposte concrete su sanità, scuola e imprese, e il ritorno all'elezione diretta degli enti intermedi per ricucire lo strappo con i Comuni

La sala gremita registrata a Cetraro per la presentazione del volume di Mimmo Bevacqua — dopo l'imponente partecipazione riscontrata a Cosenza — non rappresenta soltanto il bilancio di un decennio di attività istituzionale del consigliere regionale. L'appuntamento sul Tirreno cosentino offre lo spunto per una riflessione più ampia sullo stato di salute del centrosinistra calabrese e sulle priorità amministrative dei territori.

Il passaggio centrale, evidenziato dallo stesso Bevacqua nel titolo e nei contenuti del dibattito, riguarda la necessità per l'area progressista di «ripartire dagli errori». Un'autocritica che nel quadro politico attuale assume un peso specifico: per tornare a essere competitivi e credibili agli occhi dell'elettorato, i partiti devono abbandonare le dinamiche autoreferenziali e ricostruire un legame diretto con le istanze reali delle comunità locali. Il tour che dal Tirreno arriverà fino a Roma a metà dicembre traccia proprio questa traiettoria: portare le vertenze della periferia al centro dell'agenda nazionale.

Dai contributi emersi al tavolo dei relatori — dall'ex dirigente scolastico Luciano Conte all'economista Fernando Caldiero, fino a Valentina Suriano e al presidente dell'Ordine dei Commercialisti Ciro Riente — emerge una richiesta chiara rivolta alla classe dirigente: concretezza e visione tecnica. Scuola, sanità, sostegno alle piccole imprese e capacità di intercettare le risorse della finanza agevolata non sono semplici capitoli di un programma elettorale, ma le emergenze quotidiane su cui si misura la tenuta sociale della Calabria, specialmente di fronte alle incognite legate all'autonomia differenziata.

In questo contesto, la presa di posizione più netta espressa da Bevacqua riguarda il futuro delle Province.

La richiesta di restituire a questi enti un ruolo centrale e di tornare all'elezione diretta tocca uno dei nervi scoperti dell'architettura istituzionale italiana. A oltre dieci anni dalla riforma Delrio, i sindaci e gli amministratori locali denunciano spesso una solitudine operativa su materie cruciali come la viabilità e l'edilizia scolastica. Rimettere al centro le Province significa, nella visione prospettata dall'esponente dem, ricucire lo strappo tra la Regione e i piccoli Comuni.

Un'altra osservazione ampiamente condivisa nel corso del dibattito riguarda proprio la ridefinizione del ruolo delle Regioni stesse, che devono tornare a essere enti di programmazione, indirizzo e controllo piuttosto che di gestione diretta, liberando così energie e risorse operative per i territori.

La sfida lanciata da Cetraro, in definitiva, va ben oltre l'evento editoriale; resta ora da capire se questo percorso di ascolto e analisi riuscirà a tradursi in una sintesi politica capace di unire e rilanciare l'intero campo del centrosinistra in vista delle prossime scadenze elettorali.