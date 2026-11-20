La bocciatura del rendiconto 2025 innesca la rottura definitiva con il primo cittadino. I consiglieri accusano l'amministrazione di aver modificato i conti ereditati da Rosaria Succurro e denunciano il rischio di un nuovo dissesto. Pesano anche le tensioni sulle scuole e la vicenda dell'immobile del primo cittadino

Il Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore si ritrova senza la maggioranza dopo la bocciatura del rendiconto 2025. I consiglieri del centrodestra, guidati dal leader dell’opposizione Marco Ambrogio e forti della maggioranza dei seggi, hanno rassegnato le dimissioni in massa al termine della seduta odierna, trasformando lo scontro sui conti dell'ente in una crisi politica che mette fine all'esperienza amministrativa guidata dal sindaco Antonio Barile.

Al centro della rottura c'è il documento contabile, già approvato dalla precedente amministrazione di Rosaria Succurro, oggi consigliera regionale della Calabria, e successivamente modificato dall'attuale giunta. Secondo i consiglieri dimissionari, il nuovo impianto del rendiconto avrebbe esposto il Comune al rischio di un secondo dissesto finanziario. Un'accusa durissima, accompagnata da una ricostruzione della gestione amministrativa degli ultimi mesi e da una serie di contestazioni rivolte direttamente al primo cittadino.

Lo scontro sul rendiconto e il rischio dissesto

«Abbiamo preso questa decisione per responsabilità verso i cittadini, le famiglie e le imprese, che avrebbero pagato le conseguenze di un secondo dissesto, dopo quello già dichiarato durante una precedente amministrazione Barile», affermano i consiglieri di centrodestra. La loro tesi è che la bocciatura del rendiconto e le modifiche apportate ai conti avrebbero potuto riportare San Giovanni in Fiore in una condizione di grave difficoltà finanziaria.

I dimissionari sostengono di aver tentato fino all'ultimo di convincere il sindaco a compiere un passo indietro, soprattutto dopo la diffida del prefetto di Cosenza per il ritardo nell'approvazione del documento contabile. «Il sindaco ha preferito la rivalsa politica all'interesse generale, ha voluto disintegrare il bilancio ereditato dalla precedente amministrazione e ha insistito su una strada che avrebbe riportato San Giovanni in Fiore nel baratro finanziario», dichiarano, rivendicando di aver impedito che questo scenario si concretizzasse.

Il centrodestra richiama anche le conseguenze che un nuovo dissesto avrebbe potuto produrre sulla comunità: «Tasse ai massimi livelli, limitazioni ai pagamenti dei fornitori, vincoli di bilancio, riduzione dei servizi». Una prospettiva che, secondo i consiglieri, avrebbe imposto alla città un nuovo e pesante calvario.

Le accuse sulla gestione amministrativa e le scuole

La contestazione politica va però oltre il bilancio. I consiglieri dimissionari parlano di un fallimento amministrativo e denunciano finanziamenti perduti, opere pubbliche e progetti rimasti fermi, oltre a difficoltà nella gestione delle scuole. Tra gli episodi citati figurano il trasferimento degli studenti dell'Istituto Dante Alighieri-Fratelli Bandiera e il confronto tra il sindaco e la dirigente scolastica.

Nel mirino anche la situazione della scuola Gioacchino da Fiore: secondo quanto riferito dai consiglieri, proprio nella giornata di oggi gli alunni sono stati costretti a restare a casa per la prolungata mancanza di riscaldamento. Nel comunicato vengono inoltre contestati la revoca dell'incarico al responsabile dell'Ufficio tecnico, che aveva svolto accertamenti su un immobile riconducibile al sindaco, e la gestione della stabilizzazione dei lavoratori precari.

La vicenda dell'immobile e gli accertamenti tributari

Uno dei passaggi più delicati riguarda proprio l'immobile del primo cittadino. I consiglieri sostengono che Barile non avrebbe fornito chiarimenti sugli accertamenti effettuati dagli uffici comunali, dai quali l'edificio sarebbe risultato non collabente. Secondo la ricostruzione contenuta nella loro nota, gli atti avrebbero evidenziato una quantificazione tributaria superiore a 5mila euro annui a partire dal 2013, per un importo complessivo che si aggirerebbe intorno ai 65mila euro.

Si tratta di contestazioni formulate dai consiglieri dimissionari, che collegano la vicenda alla disputa sul rendiconto e accusano il sindaco di aver utilizzato la questione dei conti per uno scontro politico con gli avversari.

Fine dell'esperienza Barile: «Adesso bisogna ricostruire»

Nel bilancio politico tracciato dal centrodestra c'è anche la critica all'alleanza che ha sostenuto l'amministrazione, definita «politicamente innaturale» perché costruita tra Barile e quelli che i consiglieri descrivono come suoi storici avversari della sinistra. Un'intesa che, secondo i dimissionari, sarebbe stata fondata sulla convenienza politica più che su un progetto di sviluppo per la città.

«Il sindaco ha cercato il conflitto permanente e ha creato le condizioni per presentarsi ancora una volta come vittima delle proprie scelte, in modo da coprire la sua incapacità politica e amministrativa», affermano. Le dimissioni vengono presentate come un atto di responsabilità nei confronti di una comunità che, a loro giudizio, non sarebbe stata amministrata con serietà, competenza e rispetto.

La conclusione guarda già alla fase successiva: «Adesso bisogna ricostruire, con la fiducia che San Giovanni in Fiore saprà voltare pagina e impedire che si ripeta un'esperienza amministrativa fondata sulle rivalse personali e sull'uso distorto del potere invece che sul bene comune». La crisi consiliare apre così una nuova fase di incertezza per il Comune silano, dopo una rottura maturata sul rendiconto e diventata definitiva con le dimissioni collettive del centrodestra.