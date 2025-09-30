«Oggi ho sentito Giorgia Meloni attaccare noi ma le voglio dire che il problema non siamo noi che andiamo negli ospedali, sono i medici e gli infermieri che se ne vanno dagli ospedali calabresi». Lo ha detto la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein questa sera a Crotone a margine di una manifestazione a sostegno di Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria dove si voterà i prossimi 5 e 6 ottobre.

«Il problema – ha aggiunto – è come rispondono a quel medico di Polistena che ci ha chiesto aiuto per restare, alla signora incontrata poco fa qui a Crotone che ci raccontava della madre rimasta per giorni nei corridoi dell’ospedale, con gli ascensori che non funzionano, a quella signora incontrata davanti all’ospedale di Vibo Valentia che ha dovuto rinunciare a lavorare perché ha la madre che soffre di demenza. Hanno avuto 4 anni per fare il lavoro – ha proseguito la segretaria dem rivolta al governo – e oggi vengono a promettere ciò che hanno avuto 4 anni per fare. Noi siamo per la sanità pubblica universalistica e abbiamo indicato al governo dove trovare subito 5 miliardi per assumere medici e infermieri che mancano e per contrastare quelle liste d’attesa che s’allungano all’infinito e quando le liste d’attesa s’allungano chi ha i soldi va dal provato ma chi non li ha rinuncia a curarsi».