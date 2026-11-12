La sottosegretaria all'Economia e alle Finanze a Palazzo Alvaro dopo due giorni di visite istituzionali in Calabria. Sugli allarmi bomba nelle scuole: «Non ci faremo intimidire, il Governo interviene sulle evacuazioni». Al centro del confronto anche Zes Unica e risorse a rischio per il territorio.

«Se qualcuno tenta di impaurirci, non ce la farà». È da Reggio Calabria che la sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze Sandra Savino interviene sugli allarmi bomba che nelle ultime ore hanno coinvolto migliaia di scuole italiane, riportando al centro dell'attenzione il tema della cybersicurezza e della protezione degli edifici pubblici.

La rappresentante del Governo, oggi a Palazzo Alvaro per incontrare il sindaco Francesco Cannizzaro, ha risposto alle domande dei giornalisti sulle false minacce che ieri, mercoledì 11 novembre, hanno raggiunto via mail circa 6.300 istituti scolastici italiani, provocando l'evacuazione di almeno 300 scuole e momenti di apprensione tra studenti, insegnanti e famiglie.

«Innanzitutto bisogna cercare di abbassare un po' la pressione, perché se questo è un sistema per intimorirci, per farci andare nel panico, assolutamente non cadiamo in questa trappola», ha dichiarato Savino. La sottosegretaria ha riconosciuto la necessità di intervenire sul fronte della sicurezza, senza però cedere a quello che potrebbe essere proprio l'obiettivo di chi diffonde queste minacce: generare paura e creare disagi.

«C'è sicuramente la necessità di potenziare quegli strumenti che tendono a dare sicurezza alle scuole, piuttosto che agli ospedali o ai supermercati, come già è accaduto. Chiaramente questo è un tema che va affrontato e che la premier e il Governo hanno sul tavolo come priorità. Però è bene far capire che, se qualcuno tenta di impaurirci, non ce la farà».

Parole che arrivano nelle stesse ore in cui Palazzo Chigi interviene per chiarire le procedure da seguire in caso di nuove segnalazioni. Il Governo ha annunciato che nel corso della riunione tecnica del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), convocata per questo pomeriggio, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione degli allarmi.

Il protocollo, già operativo e applicato alle amministrazioni, prevede che la semplice ricezione di una mail massiva, in assenza di ulteriori elementi concreti di pericolo, non comporti automaticamente l'evacuazione degli edifici. Resta comunque ferma la possibilità per i prefetti di disporre lo sgombero delle strutture qualora emergano circostanze specifiche che configurino un rischio effettivo.

Una risposta agli episodi delle ultime ore, che hanno messo in evidenza quanto sia delicato garantire la sicurezza senza consentire che minacce anonime, prive di riscontri concreti, possano interrompere ogni volta le attività scolastiche e i servizi pubblici. Sul tema delle risorse destinate alla cybersicurezza, sollevato durante il punto stampa, Savino ha ribadito l'attenzione del Governo, senza però entrare nel merito di eventuali nuovi stanziamenti.

La visita istituzionale in Calabria e il confronto con Cannizzaro

La sicurezza è stata soltanto una delle questioni affrontate a margine della visita reggina della sottosegretaria, arrivata in città nella seconda giornata della sua missione istituzionale in Calabria. Due giorni di incontri con amministratori locali, rappresentanti delle forze dell'ordine e delle amministrazioni finanziarie dello Stato, per ascoltare le esigenze dei territori e rafforzare il dialogo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il viaggio è iniziato ieri nella provincia di Cosenza, con le tappe a Civita, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza di Sibari e all'azienda Amarelli di Corigliano-Rossano. Questa mattina, invece, gli appuntamenti a Palmi, presso la sede territoriale dell'Agenzia delle Entrate, il Comando Compagnia della Guardia di Finanza e il Comune, prima di raggiungere Reggio Calabria, dove il programma ha previsto anche una visita alla sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Un calendario di appuntamenti che riflette anche le competenze della sottosegretaria, che ha tra le proprie deleghe la finanza degli enti locali, i rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la legislazione fiscale e il contrasto all'evasione. Materie che incidono direttamente sulla gestione dei Comuni, sulla loro capacità di programmare investimenti e sulla possibilità di intercettare risorse.

«La Calabria è una regione meravigliosa. Ero già stata qui, purtroppo non ho il tempo sufficiente per fermarmi di più», ha raccontato Savino, promettendo di ritagliarsi almeno il tempo per una passeggiata sul lungomare reggino. Ma dietro il clima cordiale dell'incontro con Cannizzaro, al quale è legata da un rapporto di amicizia e collaborazione maturato negli anni in Parlamento, ci sono soprattutto questioni economiche importanti per il futuro della città.

«C'è la necessità che il Governo si faccia parte attiva nei rapporti con le istituzioni. Avendo la delega agli enti locali sono venuta a trovare l'amico Cannizzaro, sindaco di Reggio, perché abbiamo dei temi da affrontare, ci sono situazioni che vanno discusse. Abbiamo la possibilità, anche attraverso la nostra conoscenza e amicizia, di parlare e fare sintesi su quelle che sono le richieste». Un confronto che, secondo la sottosegretaria, serve anche al Ministero per comprendere da vicino le difficoltà degli enti locali e individuare possibili soluzioni attraverso un dialogo diretto con il Governo centrale.

Zes Unica, tante domande dalle imprese: «Bisogna rimpinguare il fondo»

Tra le questioni economiche affrontate nel corso della visita calabrese c'è anche quella della Zes Unica, il sistema di agevolazioni destinato a sostenere gli investimenti delle imprese nel Mezzogiorno. La risposta del tessuto produttivo, ha spiegato Savino, ha superato le aspettative, tanto da rendere necessario un ragionamento sulle risorse economiche disponibili. «Siamo rimasti favorevolmente stupiti dalla quantità di richieste e di domande che sono arrivate rispetto a questo sistema agevolativo per le imprese che intendono insediarsi al Sud».

Il problema, adesso, è riuscire a garantire una copertura adeguata alle richieste presentate. «Compatibilmente con le disponibilità finanziarie e gli equilibri di finanza pubblica, bisogna ripristinare e rimpinguare il fondo per accontentare tutti coloro i quali hanno fatto richiesta». Nessuna cifra, per il momento, ma la volontà dichiarata di lavorare a un rafforzamento delle risorse, in una fase in cui la legge di bilancio rappresenta uno dei passaggi più importanti per le prospettive economiche del Paese e dei territori.

Cannizzaro: «Incontro produttivo, la prossima settimana sarò a Roma»

A sottolineare il valore della visita è stato anche il sindaco Francesco Cannizzaro, che ha accolto Savino a Reggio rimarcando il rapporto costruito negli anni e soprattutto le opportunità che un'interlocuzione diretta con il Ministero dell'Economia può rappresentare per la città. «Sono particolarmente grato al Governo per le attenzioni che settimanalmente vuole riservare al sindaco della città di Reggio Calabria, al sindaco metropolitano e quindi a tutto il tessuto sociale ed economico di Reggio e della sua area metropolitana».

Il primo cittadino ha ricordato il rapporto di amicizia con Savino, costruito negli anni trascorsi insieme in Parlamento, ma ha soprattutto insistito sul carattere operativo della visita. «Sono molto contento perché l'incontro che abbiamo appena concluso è stato molto produttivo. Abbiamo insieme anche telefonato a qualche collega di Governo che, mentre noi siamo qui, sta lavorando a Roma a favore di Reggio e della Calabria».

Il confronto proseguirà già nei prossimi giorni. Cannizzaro ha infatti annunciato che la prossima settimana sarà nella Capitale, dove conta di incontrare altri rappresentanti dell'esecutivo, anche attraverso il supporto della sottosegretaria, per cercare di ottenere risultati concreti per il territorio. Sui temi specifici, però, il sindaco non ha voluto anticipare troppo. «Lei vuole sapere troppo, non possiamo spoilerare nulla», ha risposto sorridendo a chi chiedeva quali fossero gli interventi sui quali si concentrerà il lavoro a Roma.

Poi è entrato nel merito di una delle questioni più delicate: i finanziamenti già destinati a Reggio Calabria che rischiano di andare perduti se non si interviene in tempo. Secondo Cannizzaro, in passato alcune opportunità sarebbero sfumate non soltanto per la mancanza di un dialogo con il Governo, ma anche per carenze nella documentazione che avrebbe dovuto essere trasmessa agli uffici competenti. Un passaggio nel quale il sindaco ha chiamato direttamente in causa la precedente amministrazione comunale.

«Tante linee economiche sono state purtroppo perse per mancanza non solo di interlocuzione col Governo, ma addirittura della presentazione di una semplice scheda tecnica che il Comune e chi ha governato prima del sottoscritto non ha fatto pervenire agli uffici di competenza». Da qui la volontà di intervenire prima che altre risorse possano fare la stessa fine.

«Siamo concentrati, grazie anche alla presenza dell'onorevole Savino al MEF, a tentare di sbloccare quelle risorse che negli anni sono già state destinate a Reggio e che purtroppo rischiano, se non si interviene, di andare perdute». «Non vorremmo perdere sicuramente nemmeno un euro», ha aggiunto Cannizzaro, indicando nel recupero di queste somme una delle priorità del confronto con Roma.

La visita della sottosegretaria si chiude dunque con l'impegno a proseguire il lavoro avviato, in un momento in cui la discussione sulla legge di bilancio apre una partita importante anche per gli enti territoriali. Per Reggio Calabria, il prossimo passaggio sarà proprio quello annunciato dal sindaco nella Capitale. Resta da capire quali finanziamenti potranno essere concretamente recuperati e su quali interventi il Comune e la Città Metropolitana riusciranno a ottenere risposte dal Governo.