«La sicurezza non ha nessun colore politico e non ha nessuna ideologia». È la prima volta che Francesco Cannizzaro partecipa con la fascia tricolore di Reggio Calabria a un’assemblea nazionale dell’Anci e da Verona il sindaco prende posizione sulla contrapposizione tra chi invoca più controlli nelle città e chi chiede di intervenire sul piano sociale. Dividersi su questo, dice, è «una grande sciocchezza». Ai sindaci spetta garantire la sicurezza per la parte che compete loro. Al legislatore, però, Cannizzaro chiede di ampliare quel margine, perché chi amministra una città possa intervenire direttamente dove conosce il bisogno.

Nella giornata conclusiva della 43ª Assemblea nazionale dell’Anci, al confronto «Sicurezza urbana e mobilità, una strategia integrata», Cannizzaro porta un esempio che a Reggio riguarda chiunque si metta al volante. Dice di voler essere ricordato per le strade asfaltate più che per le buche tappate. Una volta rifatto l’asfalto, però, su quella stessa strada le auto possono prendere velocità più facilmente. Può servire un autovelox e capita che il Comune abbia trovato i soldi per i lavori, ma debba ancora trovarli per installarlo. Come osserva Cannizzaro, «i sindaci fanno i conti anche con questo. Una coperta corta».

Di Reggio il sindaco restituisce un’immagine precisa. La microcriminalità, a suo giudizio, è molto bassa. Una donna, dice, può camminare da sola di notte anche con la borsa aperta e un turista può visitare la città senza temere di indossare oggetti di valore. Nella stessa Reggio, ricorda, la ’ndrangheta continua a fare affari in silenzio, nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine e della magistratura.

Per una città che si candida a essere un punto di riferimento turistico e culturale, Cannizzaro lega la sicurezza anche a una questione quotidiana come il traffico. Riconosce che a Reggio il trasporto pubblico è ancora poco utilizzato e ricorda la settimana di viaggi gratuiti offerta ai cittadini durante la crisi del caro carburante. Rivendica di essere stato il primo sindaco in Italia ad adottare la misura e a Verona ne riferisce l’esito. In quei giorni, accanto a chi aveva già un abbonamento, sui mezzi pubblici sono saliti circa seimila utenti in più. Alleggerire il traffico nei centri urbani, sostiene, significa anche rendere più sicure le strade.

Nei quartieri più isolati contano l’illuminazione, la cura degli spazi pubblici e la presenza di luoghi in cui incontrarsi. Cannizzaro richiama il problema dei rifiuti abbandonati e riferisce che il Comune sta riorganizzando la raccolta e controllando i conferimenti abusivi. Chiede presìdi davanti alle scuole, che indica come luoghi di legalità e socialità, e spazi di aggregazione che favoriscano anche l’integrazione dei cittadini stranieri.

«I soldi non bastano mai», osserva il sindaco nel chiedere più risorse e personale per le polizie locali. Alle forze dell’ordine rivolge un ringraziamento, ma ricorda quanto del lavoro sulla sicurezza spetti a chi amministra, anche oltre la presenza degli agenti e il ricorso alla videosorveglianza. Decidere dove serva un presidio, quale strada illuminare, su quale quartiere concentrare le risorse. Sono le scelte per le quali Cannizzaro chiede che ai Comuni siano riconosciute maggiori competenze.