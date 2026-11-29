Ottocentocinquantatré firme, la protesta degli studenti di Trebisacce e gli orari ferroviari incompatibili con la vita scolastica. Le responsabilità della Regione e il paradosso di una classe dirigente che promette di contrastare lo spopolamento senza riuscire a garantire servizi essenziali

La distanza tra Trebisacce e Amendolara si percorre in pochi minuti di treno. Per uno studente che termina le lezioni alle 13, tuttavia, il tempo necessario per raggiungere casa si dilata fino a superare le tre ore. Il precedente collegamento ferroviario è transitato alle 11:38, quando le attività didattiche erano ancora in corso, mentre il successivo è previsto alle 15:47. La medesima criticità interessa gli studenti diretti a Roseto Capo Spulico e Rocca Imperiale, così come quelli che devono raggiungere Sibari, per i quali il collegamento pomeridiano è previsto alle 15:49. Quasi quattordici ore settimanali trascorse ad aspettare un treno, nell'ipotesi di cinque giorni di frequenza scolastica: una tassa sul tempo e sulla qualità della vita che nessuna amministrazione contabilizza, ma che le famiglie dell'Alto Ionio sono chiamate a pagare.

La vicenda restituisce, nella sua disarmante semplicità, la misura della distanza che separa la narrazione istituzionale della Calabria dalla sua realtà sociale. Mentre nei documenti programmatici della Regione si moltiplicano i riferimenti alla coesione territoriale, alla mobilità sostenibile e al contrasto dello spopolamento, un segmento della popolazione studentesca sperimenta quotidianamente gli effetti di una marginalità che non è soltanto geografica, ma politica e amministrativa. Perché la perifericità di un territorio non dipende esclusivamente dalla sua collocazione sulla carta geografica: dipende anche dalle scelte di chi lo governa.

Le 853 firme raccolte

Le criticità emerse dopo l'introduzione dei nuovi orari ferroviari, il 13 settembre, hanno alimentato una mobilitazione denominata «Binario morto», culminata nella raccolta di 853 sottoscrizioni indirizzate alla Regione Calabria. A conferire alla protesta una particolare forza politica sono stati gli stessi studenti, che attraverso un video hanno chiamato in causa l'assessore regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo: «Caro assessore Gallo, l'abbiamo colto impreparato».

L'ironia degli studenti contiene una domanda alla quale la politica dovrebbe rispondere senza rifugiarsi nel tecnicismo delle competenze: sulla base di quali esigenze è stato programmato un servizio ferroviario che non riesce a intercettare neppure gli orari di uscita dalle scuole? Sarebbe interessante conoscere gli studi sui flussi dei pendolari, le eventuali interlocuzioni con i dirigenti scolastici e le amministrazioni comunali, nonché i vincoli tecnici che avrebbero impedito una diversa articolazione delle corse.

«Basterebbe sedersi al tavolo con Rfi e Trenitalia e pretendere orari compatibili con le campanelle scolastiche e le esigenze di chi viaggia», ha dichiarato Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde–Avs, richiamando anche le criticità della riorganizzazione dei collegamenti Frecciarossa e i ritardi dell'elettrificazione della dorsale ionica, il cui percorso realizzativo risale al 2018.

La denuncia di Campana investe una questione che precede e trascende la dialettica tra maggioranza e opposizione: la capacità della Regione di esercitare il proprio ruolo di programmazione del trasporto pubblico, anziché limitarsi a recepire le determinazioni dei gestori ferroviari. Le responsabilità tecniche e quelle politiche non coincidono, ma la loro distinzione non può tradursi in un meccanismo di reciproca deresponsabilizzazione.

Nella Calabria che invecchia, che perde popolazione e vede progressivamente impoverirsi il proprio capitale umano, la questione della mobilità studentesca dovrebbe occupare una posizione centrale nell'agenda di governo. Gli articoli 3 e 34 della Costituzione, letti congiuntamente, richiamano il principio secondo cui l'accesso all'istruzione non può prescindere dalla rimozione degli ostacoli economici e sociali che compromettono l'uguaglianza sostanziale. Un sistema di trasporto inadeguato finisce invece per accentuare le disuguaglianze, trasferendo sulle famiglie il costo delle inefficienze pubbliche e penalizzando maggiormente quelle economicamente più fragili.

Al presidente Roberto Occhiuto e all’assessore Gianluca Gallo chiediamo che il prossimo cambio degli orari ferroviari, previsto per il 13 dicembre, diventi l’occasione per convocare un confronto operativo con Trenitalia, RFI, sindaci, dirigenti scolastici e rappresentanze studentesche. Si individui una soluzione ferroviaria o, in presenza di impedimenti tecnici, un servizio integrativo che consenta agli studenti di rientrare a casa in tempi ragionevoli. Non un altro annuncio, ma un impegno accompagnato da scadenze verificabili.

Sarebbe riduttivo considerare questa vicenda una vertenza circoscritta all'Alto Ionio. È piuttosto il paradigma di una questione meridionale che continua a riprodursi attraverso la disuguaglianza nell'accesso ai servizi, l'impoverimento delle opportunità e la progressiva erosione della fiducia nelle istituzioni. Lo spopolamento, del resto, non comincia quando un giovane acquista un biglietto di sola andata per Milano. Comincia quando, ancora studente, matura la convinzione che altrove la sua vita potrebbe essere migliore.

Ed è politicamente paradossale che una regione impegnata a convincere i propri giovani a non partire non riesca neppure a garantire loro un treno per tornare a casa.