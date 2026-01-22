In vista del congresso il vicepremier e leader azzurro risponde a una domanda sul governatore della Calabria: «Siamo una forza aperta e lui è parte della dirigenza»

«Non c'è nessuna questione Occhiuto, il nostro è un partito aperto, ognuno può fare...». Lo ha affermato il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa nella sede del partito, rispondendo a una domanda sul governatore della Calabria e vicesegretario azzurro Roberto Occhiuto.

«Occhiuto è vicesegretario del partito – ha aggiunto Tajani –, è parte della dirigenza del partito, quindi bene. Non capisco quale sia la questione. In un partito in cui tutti possono parlare e discutere non esistono questioni».